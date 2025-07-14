"Украина меня приняла": белорусский доброволец рассказал, как стал частью украинского сопротивления. Видео

Боец из Белорусского добровольческого корпуса сейчас воюет в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и бок о бок с украинскими собратьями борется с российскими оккупантами. Для него участие в войне – это не только солидарность с украинцами, но и борьба за будущее Беларуси.

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Доброволец в интервью 24 каналу рассказал о мотивации присоединиться к борьбе с Россией, о поддержке со стороны украинцев и общей угрозе, которая исходит от Москвы. Он попал в Украину со стороны Польши в начале полномасштабного вторжения РФ, отметив, что сначала было страшно, поскольку не понимал, куда ехал. Однако сейчас мужчина чувствует себя комфортно в Украине.

"Было немного страшно, было сложно, потому что я ехал и не понимал, куда я еду. Но сейчас я очень комфортно себя чувствую в Украине. Эта страна меня приняла, и мне сейчас здесь очень комфортно", – отмечает боец.

На его решение приехать в Украину во время войны повлияли события, которые происходили в Беларуси в 2020 году. Речь идет о массовых протестах против действующей власти Александра Лукашенко, которая пыталась фальсифицировать выборы. Он отметил, что в Беларуси всегда было много репрессий, но после 2020 года ситуация значительно усложнилась – "это был новый уровень" (многие люди попали в тюрьмы, людям выписывали немало штрафов, а протестующим стало значительно труднее жить в своей же стране). Боец также попал под белорусскую репрессивную машину, поэтому понимал, что "государство будет давить все время". Сначала он решил ехать в Польшу, но началась полномасштабная война. В сети увидел белорусов, которые уже воевали на стороне Украины, и понял, что это именно те люди, с которыми можно строить будущее своей страны.

Также особое внимание доброволец рассказал о методах подготовки в подразделениях ГУР МО Украины. По его словам, добровольцы постоянно тренируются, совершенствуют физическую форму, медицинские навыки, осваивают современное вооружение и технику.

"Было много тренировок. Мне повезло, наверное, но много было тренировок. Очень много. Потом мне просто все стало интересно, и мне удалось там поработать с минометом, БПЛА. Война быстро меняется, поэтому надо приобретать навыки и все время совершенствоваться. Минно-взрывное дело, например. Мне это все интересно, поэтому легко дается", – рассказал военный.

Также белорусский воин выразил обеспокоенность тем, как Россия разрушает национальную идентичность белорусов.

"И даже из тех людей, кто знает белорусский язык, не все на нем общаются. Даже когда ты начинаешь разговаривать на белорусском, тебя никто не понимает... Весь контент, музыка, культура – все связано с русским языком", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Беларуси пятерых руководителей полка Калиновского (он состоит преимущественно из жителей республики, и это подразделение ВСУ) приговорили к срокам от 12 до 20 лет заключения в специальных колониях. Впрочем, сейчас они находятся за границей, и приговор им вынесен заочно.

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