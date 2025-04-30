Украина минимум до осени сможет воевать даже без помощи США, – майор Гетьман

Представители администрации президента США Дональда Трампа неоднократно угрожали, что в случае недостижения мирного урегулирования войны Штаты могут прекратить военную поддержку Украины. Однако даже без американской помощи в сфере безопасности украинские войска смогут противостоять российским оккупантам до осени 2025 года.

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При этом не стоит рассчитывать, что помощь со стороны США прекратится полностью. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, если Соединенные Штаты объявят о прекращении помощи, вполне возможно, что дефицит вооружения поможет перекрыть Европа. Кроме того, могут увеличиться возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"До осени как минимум нам хватит. Может быть, до конца года. Но не факт, что помощь со стороны США полностью прекратится, учитывая перемены в риторике президента Трампа. Также вполне возможно, что будет увеличена помощь со стороны Европы. И самое главное – увеличатся возможности нашего ВПК. Более 40%, почти половина наших потребностей, мы обеспечиваем благодаря своему оружию", – сказал Гетьман.

Также ветеран предположил, что в ближайшее время украинский ВПК может начать покрывать до 50% потребностей. По мнению Гетьмана, это будет означать, что Украина по большому счету сможет воевать собственным оружием.

"На ЕС, Великобританию и США остается 50%. ЕС и Британия помогают примерно одинаково, еще около 25-30% приходится на США. Американская доля будет уменьшаться за счет увеличения европейской помощи и производства нашего собственного оружия. Когда помощь от США составит 10-15%, все ультиматумы от США мы сможем вообще не принимать, ведь это не тот процент, который дает право диктовать что-то", – заявил Гетьман.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может самоустраниться от дипломатических усилий в плане российско-украинской войны. В таком случае у американского президента будет выбор между двумя вариантами действий.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры относительно завершения войны России против Украины "в самом разгаре". У администрации американского президента Дональда Трампа иногда "есть разочарование" как в россиянах, так и в украинцах.

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