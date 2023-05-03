Украина может ударить по Москве, но есть один нюанс, – генерал

На сегодняшний день Украина имеет техническую возможность наносить удары по столице страны-агрессора России Москве. Однако решение о том, атаковать ли Москву, должно приниматься с учетом геополитического фактора.

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Прежде всего, того, какие последствия такой шаг будет иметь не только для Украины, но и для ее союзников. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Технически мы уже имеем такие возможности. Но насколько такой шаг будет выгоден нам с военно-политической точки зрения, должно оценивать наше руководство. Тут надо оценить геополитический фактор", – подчеркнул он.

Как пояснил Романенко, речь идет о "последствиях, которые будет иметь не только Украина". В частности, западные союзники нашей страны могут опасаться эскалации, вовлечение своих армий в войну, а также применения агрессором ядерного оружия.

Как убежден генерал, именно с подобными опасениями зачастую связаны задержки в поставках Украине высокоэффективных вооружений, в том числе истребителей F-16 и дальнобойных систем.

"Можно придумать любую причину, почему то или иное вооружение не передают Украине, но часто это вопрос политический. Например, осенью прошлого года мы просили оружие, которое нам дали только к весне. Почему? Союзники заявляли, что, дескать, как мы зимой будем воевать? Как будто мы не воевали зимой в 2014, 2015 годы, как будто не проводили учения зимой 2021 года. А за это время, с осени до весны, противник очень серьезно укрепил свои оборонные возможности", – напомнил генерал.

Как писал OBOZREVATEL, 30 апреля над Москвой был зафиксирован неизвестный беспилотный летательный аппарат. Пропагандисты обвинили в провокации украинцев, которые якобы находились на территории РФ с поддельными документами. Несколькими днями ранее, 24 апреля, в Москве из-за неизвестного БПЛА был закрыт аэропорт "Внуково".