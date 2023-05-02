Генерал Романенко: оккупант хочет, чтобы украинцы 'одумались'. Зачем понадобилась новая атака на Украину. Интервью

Массированный обстрел Украины 1 мая произошел всего спустя три дня после предыдущего. Почему оккупант так активизировался? На самом деле, он преследует две цели – условно новую и условно старую. Первая состоит в том, что так враг пытается демонстрировать свою "силу и мощь" накануне контрнаступления украинской армии. Вторая цель – психологическое давление на украинцев, чтобы те "одумались" и оказали давление на власть, требуя перемирия – паузы, которая крайне необходима оккупанту.

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Несмотря на то, что большинство ракет врага уничтожается средствами противовоздушной обороны Украины, он продолжает атаки просто для того, чтобы добиться хоть каких-то, даже минимальных результатов, поскольку на большой результат армии врага рассчитывать уже не приходится. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– С чем вы связываете очередную ракетную атаку на Украину 1 мая, которая произошла всего через три дня после предыдущей? Значит ли это, что враг будет атаковать нашу страну чаще, чем это было раньше?

– Я полагаю, что враг анализирует ситуацию и чувствует, что скоро с нашей стороны может начаться контрнаступление. Они пытаются упреждать, демонстрировать свою силу и мощь, но, как всегда, от силы и мощи там мало что остается.

Какой-то порох в пороховницах еще немного есть, и они его демонстрируют. В частности, противник пытается наносить удары по военным объектам на территории Украины, а также по гражданским, реализуя принцип постоянного давления на гражданское население с целью дестабилизации ситуации, ухудшения морально-психологического состояния украинцев с тем, чтобы население Украины давило на руководство страны и подвигало его к переговорам. Это будет означать приостановление военных действий. Противнику крайне важно выиграть время. Это главная задача.

Вторая задача – показать, что они еще что-то могут. Дескать, смотрите, на что мы способны, подумайте хорошенько и так далее. В этом же направлении работает множество кремлевских апологетов.

– Но согласитесь, что эти атаки практически неэффективны – 80-90% ракет уничтожаются средствами украинской ПВО.

– Да, уничтожаются. Но противник не может себя эффективно проявить и на поле боя. Например, с начала года враг не достиг никаких стратегических результатов. Поэтому ему необходимо демонстрировать хоть что-то плюс морально давить на украинскую сторону в надежде на то, что вдруг передумают, вдруг "одумаются" и так далее.

Сейчас они делают то, что могут. Раньше они заявляли, что могут почти все, но на сегодня показывают только ограниченные оставшиеся возможности.

– Как насчет "Калибров", которые время от времени враг подтягивает в акваторию Черного моря?

– Надо бить по базам, по кораблям, подводным лодкам и так далее. Топливо на нефтебазе в Севастополе пожгли – очень хорошо. Есть там где-то и склады "Калибров". А вообще надо уничтожать пусковые установки, что "Искандер-М" на суше, что корабли, катера и подводные лодки на море, что стратегические бомбардировщики в небе.

Сейчас бомбардировщики загоняют аж под Мурманск, оттуда запускают Ту-95, которые идут в Каспийское море. У Ту-160 возможностей немного больше, поэтому для запуска ракет они используют разные места.

Почему Украина просит союзников дальнобойные средства? Потому что сейчас мы бьем по целям, которые летят, которые уже запущены, но их надо уничтожать до пуска – на аэродромах, на кораблях, на наземных установках и так далее. В этом состоит самый эффективный метод борьбы с этим оружием.

– Но пока что Украина может частично бороться с этими средствами при помощи своих собственных беспилотных летательных аппаратов.

– С упреждением – да. А кроме того, наращиваются средства противовоздушной обороны. Так, в Украину зашли две американские батареи Patriot, две немецкие батареи IRIS-T, ожидаются голландские и франко-итальянские.

Если нам пока не дают самолетов, то необходимы новые эффективные средства противовоздушной обороны. Из ничего не сделаешь. Нужны средства, чтобы достигать и добиваться результатов.

– Вы упомянули о самолетах. Министр обороны Алексей Резников заявил, что западные партнеры затягивают передачу F-16, поскольку есть вопросы с их обслуживанием и с обеспечением боеприпасами в Украине.

– Это старые сказки а-ля танки Abrams. Как мы помним, американцы задекларировали передачу их Украине, хотя сами участия не принимали. Якобы в них меняют корпуса, потому что там обедненный уран, и снаряды не будут давать, так далее. Поэтому Abrams, конечно, будут, но не на ближайшую войну.

Можно придумать любую причину, почему то или иное вооружение не передают Украине, но в данном случае это вопрос политический. Например, осенью прошлого года мы просили оружие, которое нам дали только к весне. Почему? Союзники заявляли, что, дескать, как мы зимой будем воевать? Как будто мы не воевали зимой в 2014, 2015 годы, как будто не проводили учения зимой 2021 года.

А за это время, с осени до весны, противник очень серьезно укрепил свои оборонные возможности.

– Вопрос по поводу так называемых НЛО над Россией. В частности, 30 апреля над Москвой зафиксировали таинственный дрон. Считаете ли вы, что он может быть украинским? Располагает ли Украина возможностями для того, чтобы подпортить парад победы на 9 мая в столице России?

– Технически мы уже имеем такие возможности. Но насколько такой шаг будет выгоден нам с военно-политической точки зрения, должно оценивать наше руководство. Тут надо оценить геополитический фактор.

– Что вы имеете в виду под геополитическим фактором?

– Какие последствия это будет иметь не только для Украины. Например, почему американцы не давали нам танков и не дают до сих пор, почему не дают самолетов. Они боятся, как бы чего не вышло. Как бы не было эскалации, как бы не пришлось применять свои войска, как бы россияне не применили оружие массового поражения.