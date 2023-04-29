"Возвращение Крыма домой началось с Севастополя": атака беспилотников на базу оккупантов вызвала в России панику

Удачная атака беспилотников на армейскую нефтебазу в Севастополе четко показала: безопасных мест для российских захватчиков больше нет, а неспособность оккупантов защитить свои объекты – свершившийся факт. Как и то, что Украина обязательно вернет Крым, причем об этом уже говорят и сами россияне.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Утро доброе, но не для всех

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев утром 29 апреля сообщил, что в результате атаки беспилотников загорелся резервуар с топливом – площадь пожара составила тысячу кв. метров.

Этот объект расположен в районе улицы Братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. Первый сильный взрыв раздался примерно в 4:20, затем последовали другие. Очевидцы утверждают, что БПЛА шли со стороны мыса Фиолент.

Удар по оккупантам, которые обстреливали Украину

Оккупационные каналы сразу стали разносить вброс, что "емкости были полупустые" и вообще в них было "отработанное топливо". Впрочем, в это никто не поверил.

Развожаев также заявил, что нехватка топлива городу не грозит. Но тут, как говорится, есть нюанс. По информации собеседников OBOZREVATEL, атака беспилотников произошла именно на армейские резервуары.

"С этой нефтебазы поставлялось топливо на корабли Черноморского флота РФ, которые "Калибрами" обстреливали Украину. Так что слава неизвестным беспилотникам, которые сделали доброе дело", – говорит источник.

Провал "защитников"

Оккупанты имитировали бурную деятельность, вызвав на место кинологическую службу – чтобы проверить территорию на наличие взрывчатки.

Однако о том, что привлекать собак к работе на месте горения нефтепродуктов бесполезно (и опасно для питомцев), никто не подумал. Главное – имитация бурной деятельности после позорного провала. А о нем говорят и сами россияне.

Каналы оккупантов пишут, что украинцы запустили якобы три группы беспилотников "Мугин-5" (не менее десяти единиц), оснащенных взрывчаткой. Они будто бы летели не только на Севастополь, но и на Гвардейское, Евпаторию, где также находятся военные объекты российских захватчиков.

Что касается количества ударивших непосредственно по нефтебазе ЧФ РФ в Казачьей бухте – данные разнятся. "Губернатор" Севастополя утверждает, что был один БПЛА, однако на видео можно заметить три очага пожара.

Теперь оккупанты истерично прогнозируют "новую атаку противника" и "вывод из строя важных объектов" в Крыму. Также они фактически расписались в "недостаточных мерах" для "защиты" и заговорили о создании мобильных отрядов ПВО с зенитными установками ЗУ-23-2.

Истерика в России

Произошедшее очень нервно восприняли в РФ. Подлил масло в огонь и бывший "министр обороны ДНР", полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков (Гиркин). Он написал едкий пост о том, что "националисты побомбили Севастополь", но Россия на это никак не отреагирует. Комментируя атаку беспилотников, он ввел новый термин – "херсонский стыд" (вспоминая позорное бегство оккупантов из украинского города).

А вот "сенатор от Крыма" Ольга Ковитиди цинично призвала к "нейтрализации Одессы как военной базы Украины" после атаки дронов на Крым.

Сами же оккупанты убеждены, что скоро их "вып**дят из Крыма".

Украинцы же иронично назвали инцидент "открытием сезона горящих туров" в Крыму. Но если без шуток, то все убеждены: возвращение Крыма домой началось с Севастополя. Это действительно только начало.