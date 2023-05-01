'Это самая дорогая история': Резников объяснил, почему западные партнеры не спешат давать боевые самолеты

Министр обороны Алексей Резников считает, что западные партнеры затягивают передачу украинской армии современных истребителей, например, F-16, поскольку их нужно будет продолжать держать в надлежащем состоянии. Кроме того, нужно будет снабжать самолеты ракетами и бомбами.

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Об этом глава украинского оборонного ведомства сказал в воскресенье, 30 апреля, в эфире национального телемарафона "Единые новости". По словам Резникова, это "самая дорогая история".

"Это очень недешевая история. Это самая дорогая история. Они (западные союзники Украины. – Ред.) сознательно и ответственно хотят дойти до финиша этого марафона – до победы Украины", – сказал он.

Министр убежден, что боевые самолеты от Запада Украина все же получит.

"Все, что невозможно сегодня, будет возможно завтра", – сказал он.

Резников подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения трудно было представить, что Украина получит современные системы противовоздушной обороны, такие как Iris-T, Samp-T, NASAMS или Crotale. Однако теперь они уже защищают небо над Украиной.

"Поэтому и самолеты также будут четвертой генерации плюс-плюс однозначно", – убежден глава Минобороны.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с союзниками по обеспечению нашей страны истребителями F-16. По его словам, несколько стран уже выразили готовность приступить к подготовке украинских пилотов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство не может оттягивать деоккупацию своих территорий от российских захватчиков. Именно поэтому ВСУ не будут ждать предоставления партнерами самолетов F-16.

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