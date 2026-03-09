Украина на фоне войны с Россией стала крупнейшим импортером оружия в мире – SIPRI

В течение последних пяти лет Украина является крупнейшим импортером основных видов вооружений в мире: в нашу страну заходит почти 10% от мирового объема рынка вооружений. Среди крупнейших поставщиков вооружений для Украины – США, Германия и Польша.

В то же время Россия до сих пор входит в топ-3 крупнейших экспортеров оружия. Об этом говорится в новом докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Украина – крупнейший импортер вооружений в мире

В 2021–2025 годах Украина стала крупнейшим импортером основных видов вооружений в мире с долей 9,7%.

Вторую позицию среди стран, импортирующих больше всего оружия, занимает Индия. За ней следуют Саудовская Аравия, Катар и Пакистан.

После начала полномасштабного вторжения РФ вооружение Украине поставляли по меньшей мере 36 государств.

Крупнейшими поставщиками являются США (41% от всего украинского импорта оружия), Германия (14%) и Польша (9,4%).

При этом, по оценкам SIPRI, по сравнению с 2023-2024 годами в 2025-м объемы поставок вооружений в Украину снизились. В частности – из-за сокращения американской военной помощи после прихода к власти президента США Дональда Трампа. При этом эксперты акцентировали внимание на том, что засекреченность поставок оружия из США в Украину сейчас возросла, поэтому оценить реальные объемы достаточно сложно.

Известно, что в 2025 году по меньшей мере 25 государств согласились закупить у США основные виды вооружений для Украины. Поставки этого оружия (с учетом ракет ПВО и управляемых бомб) в SIPRI записывают как экспорт вооружений из США.

Крупнейшие экспортеры вооружений

В 2021-2015 годах объем экспорта основных видов вооружений в мире вырос на 9,2% по сравнению с предыдущим пятилетием. Топ-10 крупнейших экспортеров при этом остался неизменным. В перечне до сих пор остается Россия – несмотря на то, что она единственная среди стран, входящих в десятку крупнейших экспортеров, продает сейчас меньше, чем раньше.

Сейчас список крупнейших экспортеров оружия в мире выглядит так:

США Франция Россия Германия Китай Италия Израиль Великобритания Южная Корея Испания.

По данным SIPRI, на страны первой пятерки (США, Францию, Россию, Германию и Китай) приходится около 70% общего экспорта вооружений.

Эксперты констатировали, что в 2021–2025 годах США обеспечили 4% всех международных поставок вооружений (по сравнению с 36% в 2016–2020 годах). В течение последних пяти лет США экспортировали оружие в 99 стран.

При этом впервые за два десятилетия наибольшая доля американского экспорта оружия пришлась на Европу (38%), а не на Ближний Восток (33%). Но крупнейшим получателем американского оружия стала Саудовская Аравия (12% от общего объема американского экспорта). Украина — на втором месте с долей 9,4%.

Франция стала вторым по величине поставщиком с 9,8% мирового экспорта, экспорт вооружений увеличился на 21% по сравнению с 2016-2020 годами.

Экспорт вооружений из России упал на 64%: если с 2016 по 2020 годы она продавала 21% от всего экспорта оружия, то в 2021-2025-м на российское оружие приходится 6,8% мирового рынка вооружений. Покупали российское оружие до 30 государств, среди крупнейших покупателей, на которые приходится 74% экспорта из РФ – Индия (48%), Китай (13%) и Беларусь (13%).

А вот Китай, который ранее занимал 4 место в топе крупнейшихэкспортеров вооружений, за последние пять лет опустился на 5 позицию. "Поднебесную" обогнала Германия (5,7% мирового экпорта). Почти четверть немецкого оружия (24%) попадала в Украину в рамках военной помощи.

