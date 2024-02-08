Украина начала переговоры с еще одной страной по соглашению о гарантиях безопасности: все подробности

Украинская делегация начала интенсивные и детальные переговоры с Данией о заключении двусторонних сделок безопасности. Переговоры прошли в четверг, 8 февраля, в соответствии с поручением президента Украины и руководителя Офиса главы государства.

Об этом сообщили в Офисе президента. На переговорах украинскую делегацию представлял заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, в то время как датскую сторону возглавляла государственный секретарь министерства иностранных дел Лисбет Зильмер-Йонс.

Переговоры начались в качестве части имплементации совместной декларации G7 о поддержке Украины, к которой Дания присоединилась одной из первых вместе со странами Северной Европы.

Обязательства Дании в сфере безопасности подтверждают твердую и мощную поддержку. Это включает не только военную помощь, но и различные мероприятия, направленные на укрепление обороноспособности и стабильности Украины.

Кроме того, стороны рассмотрели ключевые аспекты будущих двусторонних обязательств, а также определили график дальнейших переговоров, направленных на их согласование и реализацию.

В конце января стало известно, что Украина и Германия могут вскоре согласовать соглашение о обязательствах по безопасности в соответствии с Рамочной декларацией "Группы семи", принятой на саммите НАТО в июле 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились в ближайшее время завершить переговоры по этому вопросу.

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