Украина и Германия близки к согласованию соглашения о безопасности, – Шольц

Украина и Германия могут вскоре согласовать соглашение о обязательствах по безопасности в соответствии с Рамочной декларацией "Группы семи", принятой на саммите НАТО в июле 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились в ближайшее время завершить переговоры по этому вопросу.

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Такое заявление Шольц сделал на совместной пресс-конференции со словацким премьером Робертом Фицо в среду в Берлине. Он отметил, что активно общается с Зеленским, напомнив о сегодняшнем телефонном разговоре, в котором большую роль играл вопрос "безопасного партнерства".

"Я выхожу из того, что мы вскоре это финализуем... У меня есть ощущение, что мы находимся на пороге завершающих переговоров", – сказал канцлер.

В то же время, подробности он пообещал объявить тогда, когда документ будет готов и подписан.

Кроме того, он заверил, что Берлин будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется, потому что эта война угрожает самому существованию суверенного государства Украина, о чем свидетельствуют откровенные империалистические высказывания российского президента Путина".

При этом он не согласился с тем, что причиной продолжающейся войны является отсутствие инициатив и переговоров между Киевом и Москвой. В этом контексте канцлер напомнил, что к 24 февраля 2022 года состоялось более 200 встреч только в рамках Минских соглашений и "нормандском формате". Однако это не остановило Россию от нападения на всю Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия впервые передаст Украине военные вертолеты : Киев получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. Также немецкая сторона обеспечит обучение украинских военных.

Кроме того, Германия в бюджете на 2024 год зарезервировала на военную помощь Украине 7,5 млрд евро, вдвое больше, чем в предыдущем. Однако этого мало, поэтому правительство ФРГ призывает партнеров увеличить помощь Украине.

На днях Канада также объявила об очередном пакете оборонной помощи Украине, согласно которому ВСУ могут получить многоцелевые лодки и поддержку в обучении на истребителях F-16.

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