Украина направила в Австралию запрос о передаче истребителей F-18: речь идет о 41 самолете

Украина направила в Австралию запрос на информацию о состоянии десятков списанных в этом государстве истребителей F-18. Речь идет о 41 самолете, хранящемся на австралийской авиабазе неподалеку от Сиднея, а также об их возможной передаче украинской армии в будущем.

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Пока в Австралии достаточно сдержанно отзываются о возможности предоставления Киеву своих истребителей, ведь для Канберры это означало бы шаг вперед в помощи Украине и гораздо более глубокое участие в войне, которая идет на другом конце света. Подробности сообщает The Defense Post.

Издание со ссылкой на заявление посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко сообщило, что Украина запросила у Австралии информацию о состоянии 41 списанного истребителя F-18. После замены их на более современные F-35 списанные истребители хранятся на авиабазе к северу от Сиднея.

В Киеве считают, что эти самолеты в случае их передачи Украине смогли бы значительно усилить украинскую авиацию.

"Был запрос на информацию. Украина изучает возможности истребителей, в том числе этого самолета", — заявил Мирошниченко.

По мнению австралийского генерал-майора в отставке Мика Райана, несмотря на то, что истребители F-18 сложно назвать сверхсовременными, они могут помочь Украине "уравнять правила игры" против больших и лучше оснащенных ВВС России, помогая предотвратить удары по украинским городам и критически важной инфраструктуре.

"Ключевые возможности, которые потребуются украинцам, – это датчики большей дальности и оружие большей дальности, чем у них сейчас есть с МиГ-29. Если они смогут уравнять правила игры с россиянами по этому поводу, они смогут оттеснить ракетоносцы дальше от Украины, а также оттеснить штурмовики", – уверен Райан.

Однако, констатирует издание, сейчас соглашение по F-18 кажется "далеким" и для него необходимо дипломатическое и логистическое сотрудничество между Киевом, Канберрой и Вашингтоном.

Парк Королевских ВВС Австралии, насчитывавший 71 самолет F-18, вывели из эксплуатации между 2019 и 2021 годами, освободив место для современных F-35. Некоторые из них продали Канаде, а 41 самолет выкупила компания из Хьюстона RAVN Aerospace. Австралия и США обсуждают возможность предоставления Киеву именно этих самолетов.

По данным собеседников AFP, в настоящее время пригодными для использования остаются от 12 до 16 таких самолетов, но точная цифра неизвестна.

F/A-18 Hornet (в переводе на английский – "Шершень") – это палубный истребитель-бомбардировщик четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах американской фирмой McDonnell Douglas, которую в 1997 году выкупила компания Boeing. На сегодняшний день он является основным боевым самолетом ВМС США, а его модернизированная версия поставляется на экспорт, в том числе как аэродромный самолет.

Первоначально F/A-18 был разработан, чтобы дополнить будущий F-15 более легким и более дешевым самолетом для получения преимущества в воздухе, и вместе с F-16 участвовал в конкурсе, на котором выбирался легкий истребитель для американских военно-воздушных сил. Хотя в конкурсе тогда победил F-16, разработкой F/A-18 заинтересовались Военно-морские силы США, которые искали недорогой самолет, который мог бы дополнить, а затем и заменить истребитель F-14 Tomcat.

Планер, изготовленный преимущественно из алюминиевых сплавов, рассчитан на ресурс в 6 тысяч часов при 2 тысячах взлетов с использованием катапульты и 2 тысячах посадок с использованием задерживающего крюка. При этом в экспортной версии он идет также как аэродромный самолет – без палубных крюков.

F/A-18 оборудован одной шестиствольной 20-мм пушкой M61A1 Vulcan с боезапасом в 578 патронов. Кроме того, он имеет 9 точек подвески (3 под фюзеляжем, 2 на кончиках крыльев и по 2 под каждым крылом), способных одновременно нести 6200 кг боеприпасов.

Самолет может нести на кончиках крыльев 2 управляемые ракеты "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder, или AIM-7 Sparrow, или AIM-120 AMRAAM. Под крыльями могут размещаться 4 управляемые ракеты "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder, или AIM-132 ASRAAM, или IRIS-T, или AIM-120 AMRAAM. Также могут использоваться неуправляемые ракеты Hydra 70 и Zuni.

Также на вооружении могут находиться ракеты "воздух-поверхность" (AGM-65 Maverick, AGM-84H/K SLAM-ER, AGM-88 HARM, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, противокорабельные ракеты (AGM-84 Harpoon LRASM) , авиационные бомбы (высокоточные авиабомбы типа JDAM; бомбы с лазерной наводкой типа Paveway; свободно падающие бомбы Mark 82, Mark 83, Mark 84), кассетные авиабомбы (CBU-78 Gator, CBU-87, CBU-97, CBU-100) и даже ядерные бомбы (B61).

Поскольку F/A-18 являются палубными самолетами, они приспособлены к коротким взлетно-посадочным полосам, а при необходимости могут садиться даже на автомобильное шоссе.

Эти истребители оснащены импульсно-доплеровской бортовой радиолокационной станцией AN/APG-79, способной обнаруживать цели класса "истребитель" на расстоянии до 80 км. Одновременно БРЛС может отслеживать до 10 целей и наводить ракеты на 4 из них.

Инфракрасная система переднего осмотра и наводки позволяет самолету эффективно действовать в ночное время и в сложных метеоусловиях, а также применять высокоточное оружие с лазерной наводкой.

В последней модификации установлена новая система постановки активных помех AN/ALQ-214 со встроенными датчиками предупреждения о возможной угрозе.

Напомним, ранее стало известно, кто входит в "самолетную коалицию" для Украины и что они предлагают. Теперь возможность передачи Украине западных истребителей заявили в 8 странах. Речь идет о 5 марках самолетов.

В частности, 6 июня со ссылкой на собственные источники газета Financial Review сообщила, что Австралия ведет переговоры с Соединенными Штатами и Украиной о передаче Киеву 41 истребителя американского производства F/A-18 Hornet.

Эти самолеты были списаны австралийской армией и находятся на хранении. Как пишет Financial Review, в случае успеха переговоров их могут привести в боевую готовность за четыре месяца.

Тогда официально ни Киев, ни Вашингтон, ни Канберра официально эту информацию не комментировали. Нынешний же интерес Украины к австралийским самолетам стал первым случаем публичного обсуждения возможной передачи украинской армии истребителей F-18.