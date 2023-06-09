Восемь стран и пять марок самолетов: кто входит в "самолетную коалицию" для Украины и что они предлагают

Во время визита в Великобританию 15 мая 2023 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание "самолетной коалиции" для Украины. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сразу заявил, что его страна собирается стать ключевым участником этой коалиции. На следующий день,16 мая, о своем желании присоединиться заявили Нидерланды в лице премьера Марка Рютте и коалиция начала приобретать более-менее четкие признаки.

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Лидеры Британии и Нидерландов совместно объявили, что будут работать над обеспечением Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем – от обучения пилотов до закупки истребителей F-16. Именно самолеты F-16 Fighting Falcon американского производства стали краеугольным камнем этой коалиции – как в свое время танки Leopard 2 стали основой "танковой коалиции". Чуть позже о желании учить украинских пилотов на этих самолетах заявили Дания и Португалия, правда, пока без передачи самих самолетов.

Со своей стороны Соединенные Штаты Америки, как производитель самолетов, в лице президента Джо Байдена заявили, что позволят западным союзникам "предоставить Украине современные истребители, включая F-16" (согласно правилам, страна-производитель вооружения должна юридически одобрить реэкспорт его третьим странам). Таким образом, вопрос о получении Украиной F-16 перешел из политической плоскости в процедурную.

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Как и следовало ожидать, после этого активизировались другие государства из числа западных партнеров Украины. Так, канцлер Германии Олаф Шольц, еще в январе безапелляционно заявлявший, что западные истребители для Украины не актуальны, уже в мае не исключал обучение украинских пилотов в Германии. А в начале июня министр обороны Германии Борис Писториус вообще заявил, что правительство его страны "находится в фазе переосмысления" и может согласиться поставлять Украине современные западные истребители.

Но Германия не имеет на вооружении истребителей F-16, поэтому речь может идти только о других самолетах. И здесь все очень интересно. Из открытых источников известно, что Люфтваффе Бундесвера имеют на вооружении 93 многоцелевых боевых самолета Tornado собственного производства (совместно с Британией и Италией), которые вскоре будут сняты с эксплуатации и заменены новыми американскими F-35. Собственно, МИД Украины еще 15 января обращался к Германии с предложением передать их Украине.

Многофункциональный боевой самолет Tornado хоть и является "сверстником" F-16, однако относится к истребителям 3-го поколения (F-16 – самолет 4-го поколения). В то же время он считается лучше имеющихся у Воздушных сил ВСУ советских истребителей МиГ-29, которые тоже 3-го поколения.

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Но есть у Германии и кое-что более интересное, а именно – современные многоцелевые самолеты 4-го поколения Typhoon. Из открытых источников известно о наличии "Тайфунов" на складах хранения, которые немцы готовы продать. Предварительно покупателем выступает Австрия, но, как показывает практика, все можно переиграть. Правда, точное количество самолетов "на складе" неизвестно. Известно лишь о наличии 140 истребителей Typhoon на вооружении немецких ВВС. Количество вполне приемлемое для того, чтобы ими поделиться. Особенно в контексте информации о желании Берлина приобрести 35 новых истребителей F-35.

Интересно, что 30 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Германия могла бы стать частью "авиационной коалиции" и предоставить украинской армии истребители Typhoon, совместного производства Британии, ФРГ, Италии и Испании. Конкретного ответа германской стороны пока нет.

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Но самая интересная информация поступила 6 июня оттуда, откуда ждали едва ли не меньше всего. Ссылаясь на собственные источники, газета Financial Review пишет, что Австралия ведет переговоры с Соединенными Штатами и Украиной о передаче Киеву 41 истребителя американского производства F/A-18 Hornet.

Эти самолеты были списаны австралийской армией и находятся на хранении. Как пишет Financial Review, в случае успеха переговоров они могут быть приведены в боевую готовность за четыре месяца. Пока что Киев, Канберра и Вашингтон официально это не комментировали, но, как известно, дыма без огня не бывает.

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Еще одна интересующая нас страна в контексте "самолетной коалиции" – это Швеция. Будучи производителем многофункциональных истребителей JAS 39 Gripen, она может не зависеть от позиции третьей стороны и единолично принимать решение об их продаже или передаче Украине.

Разговоры об этом ведутся уже много лет, однако до последнего времени конкретики так и не появилось. Последнее официальное заявление министра обороны Швеции Пола Джонсона, сделанное им 25 мая, звучит так: "Швеция позволит украинским пилотам проходить подготовку на самолетах JAS 39 Gripen". И все.

Что касается трактовки этого заявления, то одни эксперты уверены, что это обучение можно рассматривать как первый шаг к тому, чтобы Украина получила шведские самолеты, а другие наоборот – убеждены, что вероятность того, что шведские самолеты будут использованы в войне в Украине, сегодня минимальна.

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Таким образом, "самолетная коалиция" для Украины уже в том или ином статусе насчитывает восемь стран (США, Великобритания, Нидерланды, Дания, Португалия, Германия, Австралия и Швеция), с которыми ведутся переговоры о пяти марках самолетов: F-16, F/A-18, Typhoon, Tornado и JAS 39 Gripen. Что именно из этих разговоров в итоге материализуется – покажет время.

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