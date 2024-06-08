'Украина не позволит поставить себя на колени': Шольц рассказал, каким видит завершение войны с РФ

Ради мира для Украины союзники и партнёры должны и дальше продолжать поддержку страны, противостоящей российским захватчикам. Также Украину нужно поддерживать в ее дипломатических усилиях, в частности, на Саммите мира в Швейцарии.

Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц. Он также обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с предупреждением, что "Украина не позволит поставить себя на колени".

"За 800 дней российского вторжения в Украину ясно одно: Россия с ее имперскими планами не достигнет своих целей. Украина не позволит поставить ее на колени и диктовать условия капитуляции. Путин должен осознать, что ему не удастся победить в этой жестокой войне", - отметил он.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что мир для Украины должен быть заключен на справедливых условиях. Ради этого и должно работать мировое сообщество. У Шольца уже на следующую неделю запланирован ряд встреч именно в поиске путей "справедливого мира для Украины".

В частности, 11-12 июня в Берлине пройдет конференция по восстановлению Украины, где, в первую очередь, будет обсуждаться экономическое возрождение страны после войны. Также Шольц посетит встречу в кругу G7. И, наконец, Саммит мира в Швейцарии. По словам канцлера ФРГ, он планирует убеждать представителей Азии, Африки и Южной Америки в необходимости совместными усилиями "дать России понять необходимость соблюдения международного права и Устава ООН и прекратить свою войну".

Как сообщал OBOZ.UA, на Саммите мира в Швейцарии, который запланирован на 15-16 июня, важно показать, что весь мир поддерживает окончание войны в Украине. Президент Владимир Зеленский призвал не дать России помешать этому.

Напомним, в конце мая Китай официально заявил, что не будет участвовать в Глобальном саммите мира. Мол, его проведение не отвечает требованиям Пекина о том, что в конференции должен участвовать представитель страны-агрессора России.

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