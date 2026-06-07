Украина не сможет закрыть нехватку ракет к Patriot: в медиа объяснили парадокс

Даже если США будут передавать Украине все новые противоракеты PAC-3 MSE для комплексов Patriot, этого может не хватить для противодействия российским ракетным атакам. Причина заключается в том, что Россия уже производит больше баллистических, аэробаллистических и гиперзвуковых ракет, чем США выпускают ракет-перехватчиков для Patriot.

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Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые обнародовали украинские медиа. На основе этих цифр в Defence Express пришли к выводу, что только за счет поставок ракет к Patriot полностью закрыть потребности украинской ПВО будет невозможно.

По данным украинской разведки, Россия ежемесячно производит ракеты, для перехвата которых нужны именно комплексы Patriot. Речь идет о:

60 баллистических ракет 9М723 для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М";

40 баллистических ракет РМ-48У для систем С-300 и С-400;

10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

до трех гиперзвуковых ракет "Циркон".

В целом Россия может выпускать до 113 баллистических, аэробаллистических и гиперзвуковых ракет в месяц. Именно эти типы вооружения считаются одними из самых сложных целей для ПВО.

В то же время американская компания Lockheed Martin за весь 2025 год изготовила 620 противоракет PAC-3 MSE. В среднем это составляет около 51–52 ракет в месяц. Ожидается, что в 2026 году производство может вырасти до 700–750 единиц. Если это произойдет, ежемесячный выпуск составит примерно от 58 до 63 противоракет.

Однако даже при таких темпах производства количество новых ракет к Patriot остается меньше количества российских баллистических и гиперзвуковых ракет, которые появляются ежемесячно. Журналисты отмечают, даже если Вашингтон примет решение передавать Украине все изготовленные ракеты PAC-3 MSE, этого уже будет недостаточно.

Авторы также обращают внимание на то, что сейчас Воздушные силы Украины используют приблизительное соотношение одна противоракета на одну цель, хотя штатно для гарантированного перехвата может применяться две ракеты на одну вражескую цель.

Ситуацию осложняет и то, что США имеют собственную потребность в пополнении запасов ракет Patriot. Например, во время войны с Ираном американские военные использовали от 45% до 61% своих запасов этих ракет.

Кроме Соединенных Штатов, восстановить свои запасы стремятся также Бахрейн, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Эти страны также использовали несколько тысяч противоракет Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получила возможность закупить у США новые системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним, однако для этого необходимо срочно найти финансирование. В противном случае поставки могут отложиться до 2030 года из-за многолетней очереди на производство таких комплексов.

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