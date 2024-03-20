Украина не способна без помощи международных партнеров удовлетворить потребности ВСУ, – Поливяный

Украинская оборонная промышленность переживает настоящий бум, но местного производства недостаточно, чтобы компенсировать потерю международной поддержки.

Об этом заместитель генерального директора ООО "Украинская бронетехника" Максим Поливяный рассказал в интервью изданию Washington Post.

"К сожалению, без помощи, как военной, так и финансовой, наших западных партнеров, наших друзей, в том числе из Соединенных Штатов, мы не сможем полностью удовлетворить потребности Вооруженных Сил Украины", – заявил Поливяный.

По его словам, усложненная логистика и резкий рост международного спроса, повлекший дефицит пороха и ракетного топлива на мировом рынке, являются существенными сдерживающими факторами для развития оборонного комплекса. "В Украине это привело к периодическим остановкам производства", – констатирует Поливяный.

Также заместитель генерального директора "Украинской бронетехники" отмечает рост количества ракетных ударов по предприятиям ВПК. По его словам, "Украинская бронетехника" и другие производители оружия и военной техники перенесли часть своего производства за пределы Украины. Как защитное мероприятие компании разбивают производственные этапы или дублируют их и размещают в разных местах – все это уменьшает объемы производства. Кроме того, сейчас отечественная оборонка не может производить высокотехнологичные системы.

"Чтобы освоить такое производство, чтобы построить такое производство, должно пройти десятилетие", – добавил Поливяный.