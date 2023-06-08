Украина не ждет войск НАТО на поле боя, нам нужна ясность относительно членства в Альянсе, – Кулеба

Украина во время российской войны не ждет войск НАТО на поле боя. Нашему государству нужна ясность относительно членства в Альянсе.

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Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Заявление он сделал в Twitter после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кулеба рассказал, что говорил по телефону с генсекорм по поводу предстоящего саммита НАТО.

"По общему мнению, для союзников имеет смысл сделать решительный шаг к членству Украины", – заявил глава МИД.

Также он подчеркнул, что Украина нуждается в гарантиях, которые обезопасят ее от новых войн в будущем.

"Мы не ищем войска НАТО на земле, чтобы положить конец этой войне. Мы ищем наилучшую гарантию предотвращения будущих войн", – заявил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, каких гарантий безопасности ожидает от стран антипутинской коалиции до вступления нашего государства в НАТО. Он заявил, что все должно иметь юридическую силу.

Ранее Кулеба заявил, что контрнаступление украинской армии будет успешным и завершится победой Украины над российскими оккупантами. Кроме того, по мнению министра, победа откроет нашему государству путь к официальному вступлению в НАТО.

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