Украина ожидает, что Запад отправит 40-50 тыс. военных на 1000-километровую линию фронта в случае прекращения огня – FT

Президентство в США Дональда Трампа возродило идею главы Франции Эммануэля Макрона отправить западные войска на территорию Украины. В Киеве считают, что союзники могли бы дислоцировать в стране, где протяженность линии боевого столкновения составляет 1000 км, от 40 000 до 50 000 солдат.

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Об этом, ссылаясь на неназванных украинских чиновников, заявило издание Financial Times. Оно указало, что суть идеи трансформировалась.

Когда Макрон в феврале прошлого года выдвинул такую ​​возможность, он говорил, что европейские войска могли бы взять на себя ключевые вспомогательные функции. К примеру, защищать критически важную инфраструктуру, обучать украинских защитников, ремонтировать технику или патрулировать границу с Беларусью. Это позволило бы украинским военнослужащим сосредоточить внимание на передовой.

Переизбрание Трампа изменило ход обсуждений. Теперь основное внимание уделяется тому, как европейские войска могут выступить в качестве миротворческих сил, сдерживающего фактора против будущей российской агрессии.

По информации СМИ, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте могут обсудить этот вопрос на "неофициальном выездном заседании", организованном ЕС 3 февраля.

Пока что идею поддержали только страны Балтии (при условии, что в миссии будут участвовать и другие союзники).

Польша исключила отправку войск. Ее правительство настаивает, что "приграничные государства" НАТО не должны размещать своих военных в Украине.

Уходящий канцлер Германии Олаф Шольц был яростно против. Фридрих Мерц (лидер христианских демократов, который, вероятно, заменит Шольца после выборов 23 февраля) выразил поддержку Киеву, но прямо не одобрил размещение в стране немецкого контингента.

Если партнеры отправят войска в Украину, миссия будет иметь три цели:

– заверить украинцев в том, что у них есть поддержка Запада;

– удержать РФ от повторного нападения;

– показать США, что Европа привержена обеспечению безопасности Украины.

Камиль Гранд – бывший высокопоставленный чиновник НАТО, ныне работающий в Европейском совете по международным отношениям – отметил: силы должны быть "достаточно прочными, чтобы не стать легкой целью, которую Россия могла бы немедленно проверить, и достаточно большими, чтобы не требовать немедленного подкрепления и не рассматриваться как закулисное обязательство со стороны НАТО".

По его мнению, в Украину могли бы поехать около 40 000 военнослужащих. Потенциально возглавить коалицию может Британия, Франция, Нидерланды, а свой вклад внести страны Балтии и Северной Европы.

Роль НАТО будет намеренно сведена к минимуму, чтобы ограничить риск эскалации с Россией.

Подобные прецеденты были, хотя в случае с Украиной это не будет традиционной миротворческой операцией, как "голубые каски" ООН, которые следят за прекращением огня, подсчитывают выпущенные снаряды и другие нарушения, но не уполномочены применять смертоносную силу и должны оставаться нейтральными.

Очевидно, что европейские войска будут на стороне Украины. Но сражаться на передовой против россиян они не будут. Таким образом, они сформируют "стабилизационные силы" или "силы сдерживания", а не полностью нейтральные "миротворческие силы".

В FT задались вопросом, произойдет ли это когда-нибудь?

Возможно, нет. Потому что сама идея основана на достойном мирном урегулировании, которое позволит Украине сохранить суверенитет, армию, контролировать свою территорию и оставаться демократией, с которой Запад захочет работать.

Россия может никогда на это не согласиться. Или разорвать сделку, как она сделала с Минскими договоренностями 24 февраля 2022 года.

В FT указали на сложность реализации операции. "Тем не менее, риски отправки войск могут померкнуть по сравнению с рисками бездействия", – подчеркнули в издании.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский считает, что любые миротворческие силы, если они будут развернуты в Украине, должны включать войска США. Это будет залогом их эффективности.

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