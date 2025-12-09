Украина первой испытает новую чешскую ракету: что известно о Narwhal, способной долететь до Москвы

Украина первой опробует новую ракету чешского производства Narwhal, способную долететь до столицы РФ – Москвы. Боевые испытания пройдут на территории нашей страны уже в начале 2026 года.

Об этом сообщает издание Aktualne. Отмечается, что работающее на реактивном двигателе вооружение может преодолеть расстояние до 680 километров.

Что известно

Первое оперативное развертывание ракет намечено в январе и феврале 2026 года, а начало серийного производства на территории Чехии – на март.

"Когда мы скажем, что это работает в Украине, мы начнем принимать первые заказы. В первые год-два мы хотели бы производить сотни единиц в год", – рассказал совладелец компании LPP Радим Петраш.

Он пояснил, что ракеты Narwhal были спроектированы для наземного запуска. В настоящее время существует три способа старта, однако от одного из них, а именно пуска с пневматической катапульты, планируется постепенно отказаться, поскольку такая установка легко становится целью противника.

Среди других вариантов – запуск с асфальтированной взлетно-посадочной полосы с помощью специальной колесной тележки или старт с использованием ускорителя RATO (Rocket Assisted Take-Off). Это компактный дополнительный ракетный двигатель, поднимающий ракету на примерно 50 метров за полторы секунды, после чего она продолжает полет самостоятельно.

Что говорят аналитики

По оценкам аналитиков Defense Express, ракета Narwhal может поражать цели на дистанции до 680 км, что позволяет доставать как до Москвы, так и авиабазы ​​стратегических бомбардировщиков Энгельс. Ее скорость достигает 750 км/ч, а боевая часть массой 120 кг значительно превышает мощность Шахедов, в которых она составляет 50-90 кг.

Кроме GPS и инерционной навигации, ракета оснащена системой визуального наведения, благодаря чему способна работать даже при активной работе российских средств РЭБ.

Габариты Narwhal:

длина – 4 м;

размах – 2,6 м;

масса – 260 кг.

Запуск возможен с катапульты, взлетно-посадочной полосы или даже с дороги, а также с помощью твердотопливного ускорителя.

Аналитики подчеркивают, что по ряду характеристик Narwhal опережает американскую дальнобойную ракету Barracuda 500M – в частности по навигации, частично по дальности и мощности боевой части, которая в Barracuda составляет 45–85 кг.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Китай начал массовое производство чрезвычайно дешевых гиперзвуковых ракет YKJ-1000 с заявленной дальностью в 1300 километров. Это оружие стоит немного дороже обычного иранского беспилотника типа "Шахед". Эксперты подчеркнули, что эти ракеты могут стать огромной проблемой для западных стран, ведь для их перехвата придется тратить в десятки, а то и сотни раз более дорогие зенитные ракеты.

