Украина под ракетной атакой врага: зафиксированы удары 'Кинжалами' и баллистикой

Поздно вечером в воскресенье, 2 ноября, российские захватчики нанесли удары ракетами по Украине. Были применены гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" и баллистика.

Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Взрывы прогремели в пределах Житомирской области.

В 23:35 в ВС ВСУ написали о взлете МиГ-31К. После этого они информировали о движении скоростных целей курсом на Житомирщину. Мониторы отмечают, что были применены три гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Также мониторинговые каналы информировали о выходе баллистики из Брянска.

В 00:06 Воздушные силы объявили отбой угрозы по МиГ-31К.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 ноября российские военные снова атаковали Днепропетровскую область. Из-за обстрелов один человек погиб, среди пострадавших есть ребенок.

