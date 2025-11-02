Оккупанты снова атаковали дронами Днепропетровскую область: один человек погиб, среди пострадавших есть ребенок. Фото

В воскресенье, 2 ноября, российские военные снова атаковали Днепропетровскую область. Из-за обстрелов один человек погиб, среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщил в. и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко. Он отметил, что в течение дня оккупанты атаковали Павлоград, Никополь, а также Покровскую, Мировскую и Марганецкую громады.

"Из-за атаки беспилотниками в Павлограде погиб 55-летний мужчина. Ранения в течение дня получили три человека. Среди них 8-летняя девочка. Также пострадал 71-летний местный и женщина 39 лет", – говорится в сообщении чиновника.

Он добавил, что в городе возникли пожары. Был поврежден многоквартирный дом, машины, металлический навес и частное предприятие.

"Целили FPV-дронами и били из артиллерии российские войска также по Никопольщине. Пострадали райцентр, Покровская, Мировская и Марганецкая громады", – рассказал Гайваненко.

Там получил ранение мужчина 75 лет. Он доставлен в больницу. Повреждены спортшкола, пять частных домов, гаражи, хозяйственная постройка. Задето несколько машин и линия электропередач.

"Днем защитники неба приземлили на Днепропетровщине 6 БПЛА. Фото – с Никопольщины", – резюмировал ситуацию чиновник.

Накануне, 1 ноября, российская армия также атаковала Днепропетровскую область. Под удар попало несколько населенных пунктов области. Известно о гибели четырех человек в Самаровском районе, среди них – мальчики 11 и 14 лет.

Напомним, утром 1 ноября российские войска нанесли удар по Николаеву. На облцентр они направили баллистическую ракету с кассетной боевой частью, под ударом оказалась автозаправочная станция. В результате атаки есть погибший, ранения получили по меньшей мере 15 человек, среди них ребенок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что войска РФ атаковали дронами Черниговскую область. В Новгороде-Северском они ударили по центральной площади города, а в Корюковке – по сельхозпредприятию. Пострадала женщина.

