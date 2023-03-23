Украина подала запрос Финляндии на истребители F/A-18 Hornet: чем могут помочь ВСУ

Украина направила правительству Финляндии запрос об обсуждении возможности передачи украинской армии истребителей F-18 Hornet американского производства. С 2025 года финская армия намеревается заменить весь парк этих военных самолетов американскими F-35.

Видео дня

О запросе Украины со ссылкой на собственные источники сообщило финское издание Helsingin Sanomat. Эта тема могла обсуждаться в ходе визита премьер-министра Финляндии Санны Марин в Киев, когда она встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"По информации, полученной HS, Украина направила в Финляндию запрос на трехстороннее обсуждение передачи истребителей между Финляндией, Украиной и США. Запрос поступил после того, как Марин обсудила с Зеленским возможность передачи истребителей Hornet, которые планируют снимать с вооружения", – отмечено в сообщении.

Издание констатирует, что этот запрос от Украины поступил после того, как Санна Марин "намекнула на возможность передачи Украине истребителей Hornet, которые подлежат списанию в Финляндии". При этом в HS не располагают информацией, отправляла ли Украина аналогичные запросы другим государствам.

Издание пишет, что получение западных истребителей крайне важно для Украины, ведь авиация усилит способность украинской армии противостоять российскому агрессивному вторжению.

В то же время журналисты рассказали, что срок эксплуатации истребителей Hornet подходит к концу. Именно в связи с этим начиная с 2025 года финская армия начнет обновление авиации: взамен Hornet на вооружение планируют поставить F-35.

Если Финляндия решит передать списанные F-18 Украине, она должна будет заручиться согласием США, ведь техника произведена американской компанией. Сами Штаты ранее отказали Украине в поставках боевой авиации. Отвергают возможность предоставления истребителей и в Германии. Франция и Британия обсуждения этого вопроса не исключают, однако положительного решения на сей счет они пока не объявляли.

А президент Финляндии Саули Ниинистё еще 22 марта в интервью уверял, что никаких контактов с Украиной по поводу возможной передачи Hornet не было.

Сама же Санна Марин в комментарии HS отметила, что Зеленский "поднимал в различных контекстах необходимость получить подтверждение ПВО и поставки истребителей в Украину".

"Я сказала президенту Зеленскому, что мы можем обсудить этот вопрос, но никаких обещаний не было. Я также сообщила, что Финляндия приняла решение о приобретении новых истребителей и что мы можем обсудить использование списанной техники вместе с руководством государства, учитывая наше геополитическое положение", – процитировали ответ премьер-министра Финляндии в издании.

Истребители F-18 Hornets впервые появились на вооружении финской армии в 1995 году. Тогда ими начали заменять использовавшиеся ранее Draken і Mig-21, которые были на несколько поколений старше. И эта замена привела к стремительному развитию военно-воздушных сил государства.

На сегодня Финляндия владеет 62 истребителями Hornet. Подавляющее большинство из них, 55 самолетов, являются одноместными, оставшиеся 7 – двухместными.

Напомним, накануне, 22 марта, стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал передачу Украине истребителей F-16 странами – членами НАТО.

Он заявил, что Запад должен быть готов поддержать Украину в затяжной войне с Россией. Ведь российский диктатор Владимир Путин, убежден генсек Альянса, пытается вести войну на истощение, в частности, рассчитывая на усталость западных союзников Киева.

Также, как сообщал OBOZREVATEL, НАТО и союзники работают над скорейшим предоставлением Украине большего количества систем ПВО, бронетехники и боеприпасов. Текущая работа по наращиванию военно-промышленной базы Альянса имеет решающее значение для обеспечения его собственной обороны, а также для оказания поддержки Украине до тех пор, пока это необходимо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!