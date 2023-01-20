Украина ''подарила'' России сотни ракет-убийц: теперь оккупанты наносят удары по женщинам и детям

Во время российско-украинской войны в 2022 году ракеты Х-22 стали орудием многочисленных преступлений, совершенных армией РФ. Среди них – и удар по многоэтажному дому в Днепре, когда погибли 46 человек, в том числе маленькие дети. Не менее дико и то, что Украина во время президентства Леонида Кучмы просто отдала стране-агрессору сотни крылатых ракет в обмен на списание долгов. Теперь оккупанты под улюлюканье своих пособников радостно об этом напоминают.

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Россия достала старые запасы

Российская ракета, которая 14 января ударила по Днепру, что привело к ужасной трагедии, – это крылатая ракета X-22, выпущенная с бомбардировщика Ту-22м3 над Курской областью РФ.

В июне 2022 года такая же ракета нанесла удар по торговому комплексу в Кременчуге и убила десятки человек, в мае – по торгово-развлекательному комплексу Riviera в Фонтанке (Одесская область).

Были и другие случаи преступного применения ВКС России этих советских ракет, которые принесли украинцам много горя.

Ракеты Х-22 разрабатывались в СССР с 1958 года, а на вооружение были приняты в феврале 1971 года. Из-за своей моральной устарелости они стали сложными и опасными в эксплуатации, потому до начала полномасштабного вторжения в Украину просто хранились в РФ на складах, хотя формально и оставались на вооружении ВС РФ.

Война все изменила. О том, что Россия стала все чаще использовать советские противокорабельные ракеты Х-22, еще в мае 2022 года сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. По его мнению, одной из причин перехода армии агрессора на очень старые ракеты могли стать большие потери авиации РФ.

"Ежедневно враг выпускает от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры. В последнее время Россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22 по указанным объектам", – сообщил Залужный во время телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Тем тяжелее осознавать, что среди этих ракет-убийц могли быть те, которые Украина сама отдала России.

Часть в Россию, часть – под нож

После развала СССР в Украине оказалось значительное количество ядерного оружия: баллистических и крылатых ракет, их носителей и т. д. Однако после обретения независимости страна отказалась от ядерного статуса, а впоследствии – и от стратегической авиации.

Украина была зависима от российских энергоносителей, а также сильно интегрирована с Россией в таких отраслях, как машиностроение, телекоммуникации и транспорт. Значительная часть украинских трудовых мигрантов работала в РФ, а российский "культурный продукт" массово потреблялся украинцами. При этом власти принимали провальные решения в сфере обороны и национальной безопасности, последствия которых ощущаются до сих пор.

Те же крылатые ракеты Х-22 и ракетоносители находились на вооружении Военно-воздушных сил Украины в составе авиационной группы дальней авиации Вооруженных сил Украины. А уже в 2000 году Украина отдала России 386 ракет типа Х-22 и сверхзвуковые стратегические бомбардировщики в качестве оплаты за долги. Тогда российские СМИ запестрели заголовками: "Украина отдала последнее".

А затем Украина и вовсе начала ликвидацию 60 тяжелых бомбардировщиков типа Ту-22 (17 единиц Ту-22М2 и 43 единиц Ту-22М3) и 423 авиационных крылатых ракет типа Х-22.

Ракеты буквально пустили под нож – свидетельства происходящего на авиабазе в Озерном (Житомирская область) сохранились в сети.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат во время брифинга 16 января также вспомнил передачу России украинских Х-22.

"Собственно, судьба этих ракета такова, что они возвращаются в Украину. Это также стало мемом в российских пабликах: "Мы вам возвращаем". Это все, что нужно знать о кровожадности россиян, об их "братских" отношениях и т. д." – заявил Игнат.

По его словам, на сегодняшний день агрессор запустил по территории нашей страны уже более 210 ракет такого типа.

Передача России ракет происходила во время президентства Леонида Кучмы. В 2003 году в интервью российским "Известиям" Кучма сказал: "Украина заинтересована в сильной России – и с политической точки зрения, и с геополитической, и с экономической, и с гуманитарной. Оппонентам предлагаю посмотреть на географическую и геологическую карту Российской Федерации. Там – ответы на все вопросы".

Сегодня это интервью, в котором тогдашний президент Украины с энтузиазмом рассказывал о "сотрудничестве", в том числе и в вопросах вооружения, заиграло новыми красками. Время показало, что и отказываться от оружия, и тем более передавать его РФ было просто преступно.