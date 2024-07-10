Украина подписала соглашение о безопасности с Люксембургом: что оно предусматривает

Украина и Люксембург 10 июля подписали двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет. В нем Люксембург взял на себя обязательство оказывать военную помощь и поддержку Украине на протяжении всего срока действия договоренностей.

Видео дня

Предусмотрено сотрудничество в направлении сухопутной, воздушной, киберэлектромагнитной поддержки, укрепления информационно-технологической инфраструктуры и возможностей Сил безопасности и обороны Украины, развития оборонной промышленности, поддержки Люксембургом евроатлантических устремлений нашего государства и многое другое. Полный текст двустороннего Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Великим Герцогством Люксембург был обнародован на сайте президента Украины.

Соглашение между Украиной и Люксембургом было подписано 10 июля в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО. От Украины свою подпись под документом поставил президент Украины Владимир Зеленский, от Люксембурга – премьер-министр этого государства Люк Фриден.

"Люксембург будет продолжать оказывать военную помощь Украине и будет в дальнейшем поддерживать защиту жизни наших людей. Соглашение сосредоточено на политическом и ценностном взаимодействии между нашими странами. Люксембург поддерживает санкции против России, наше дальнейшее укрепление на европейском и евроатлантическом направлениях – вступление Украины в ЕС и НАТО, – а также будет помогать защите и восстановлению нашего культурного наследия", – прокомментировал Зеленский подписание соглашения.

Согласно соглашению, еще требующему одобрения парламентом Люксембурга, эта страна обязуется в течение следующего десятилетия оказывать военную помощь с такой же динамикой, как она делает это сейчас: на 2024 год Люксембург выделил на военную поддержку нашего государства 80 млн евро.

В частности, предусмотрено, что Люксембург будет оказывать сухопутную, воздушную и киберэлектромагнитную поддержку, будет способствовать укреплению информационно-технологической инфраструктуры и возможностей Сил безопасности и обороны Украины, а также передавать Украине средства для разведки и наблюдения, в частности, в космической сфере.

Соглашением закреплены намерения подписантов работать над определением направлений углубления взаимовыгодного сотрудничества в оборонной промышленности. Кроме того, Люксембург будет помогать Украине интегрировать свою оборонку в стандарты обороны и безопасности НАТО и ЕС.

Стороны подтвердили, что Украина является частью европейской и евроатлантической семьи и что ее будущее – ЕС и НАТО. И Люксембург поддержит Украину в проведении необходимых реформ.

Закреплены соглашением также договоренности по укреплению сотрудничества для безопасного, устойчивого и эффективного энергоснабжения для Украины, будут страны работать вместе и для достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине при широкой международной поддержке и будут твердо привержены обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие международные преступления, совершенные связи с российской агрессией против Украины.

Соглашение содержит разделы о поддержке Люксембургом культуры, искусства и культурного наследия Украины.

Отмечено также, что в случае предстоящего вооруженного нападения на Украину во время действия соглашения участники в течение 24 часов проведут консультации на двусторонней основе.

В целом наше государство заключило уже 22 двусторонних договора безопасности на выполнение Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей и Люксембургом.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великим Герцогством Люксембург

I. Введение

1. Украина и Великое Герцогство Люксембург ("Люксембург") (в дальнейшем вместе именуются как "Участники") решительным образом осуждают незаконную, неоправданную и неспровоцированную агрессивную войну России против Украины в нарушение международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций ("Устав").

2. Участники подтверждают принципы Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии, включая независимость, суверенитет и территориальную целостность государств, а также нерушимость границ, которые важны для европейской и мировой безопасности.

3. Участники подтверждают свою приверженность общим ценностям, а именно: демократии, уважению прав человека и основополагающим свободам, а также верховенству права, как это закреплено, среди прочего, в Европейской конвенции по правам человека.

4. Люксембург вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ 1991 года, включая территориальные воды, а также ее неотъемлемое право на самооборону от агрессии России в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

5. Участники признают, что агрессивная война России против Украины представляет угрозу международному миру и безопасности и что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности европейского и евроатлантического региона. Они будут продолжать бороться за всеобъемлющий, справедливый и длительный мир в Украине, а также за мир, безопасность и стабильность на Европейском континенте.

6. Участники принимают во внимание, что Люксембург предоставил Украине военную помощь на общую сумму 74,4 млн. евро в 2022 году и 96 млн. евро в 2023 году. На момент подписания Соглашения Люксембург выделил 80 млн евро на военную поддержку Украины на 2024 год. Люксембург будет продолжать с такой же динамикой оказывать военную помощь и поддержку Украине в течение срока действия настоящего Соглашения при одобрении его парламентом.

7. Участники также признают, что с февраля 2022 года Люксембург предоставил более 29 млн евро гуманитарной помощи и поддержки для восстановления, в том числе через учреждения ООН, НПО и Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, а также поддержку в материальной форме.

8. Участники вновь подтверждают, что Украина является частью европейской и евроатлантической семьи и что ее будущее – в ЕС и НАТО. Они напоминают, что Украина продолжит реализацию амбициозной программы реформ и что Люксембург нацелен на поддержку усилий Украины по проведению реформ. Они признают, что оборона, восстановление, реформы и европейские и евроатлантические амбиции Украины усиливают друг друга и должны двигаться вперед согласованно.

II. Сфера применения

9. Настоящее Соглашение направлено на дальнейшее выполнение Совместной декларации о поддержке Украины ("Декларация G7"), принятой "Группой семи" и ЕС на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 г., к которой впоследствии присоединились и другие государства, включая Люксембург.

10. Настоящим Соглашением Участники совместно решили углубить и укрепить свое сотрудничество и партнерство путем выполнения двусторонних обязательств в сфере безопасности и мер поддержки на основе общих интересов в поддержании мира, международном порядке, основанном на правилах, многосторонности и защите прав человека и основных свобод.

11. Люксембург, в соответствии со своими конституционными и правовыми требованиями, а также вместе с партнерами намерен обеспечить долгосрочную поддержку потребностей Украины и усилить устойчивость Украины, чтобы поддержать ее неотъемлемое право на самооборону от полномасштабной агрессивной войны России, для сдерживания будущей агрессии, а также для предотвращения эскалации продолжающейся агрессии против Украины и для поддержки функционирования украинской экономики.

12. Люксембург будет продолжать оказывать свою поддержку в течение срока действия настоящего Соглашения.

III. Европейская и евроатлантическая интеграция

13. Участники вновь подтверждают, что Украина является частью европейской семьи и что ее будущее – в ЕС. Люксембург признает усилия Украины, направленные на введение необходимых реформ в чрезвычайно сложных условиях. Участники напоминают о характере процесса вступления в ЕС, который основывается на заслугах. Они подтверждают свою приверженность конструктивной работе над прогрессивной европейской интеграцией Украины с перспективой будущего членства в ЕС.

14. Участники вновь подтверждают, что безопасность Украины является неотъемлемой частью евроатлантической и глобальной безопасности. Люксембург привержен поддержке усилий Украины по внедрению реформ на ее пути к будущему членству в НАТО через, но не ограничиваясь этим, продвижение практического и политического сотрудничества через Комплексный пакет помощи НАТО, адаптированную Годовую национальную программу Украины и новосозданный Совет Украины – НАТО. Люксембург напоминает, что Украина принадлежит к евроатлантической семье и станет членом НАТО.

IV. Всесторонняя помощь в сфере безопасности и военная помощь

15. Участники будут работать вместе над обеспечением того, чтобы Силы безопасности и обороны Украины были способны защищать Украину сейчас и в будущем. Люксембург продолжит оказывать военную поддержку Украине во всех соответствующих сферах, включая сухопутную, воздушную и киберэлектромагнитную сферы, в тесной координации и сотрудничестве с соответствующими международными партнерами и учреждениями. Участники разделяют цель содействия модернизации украинских Сил безопасности и обороны, в частности в соответствии с проектом будущих Сил обороны, а также более высоким уровнем оперативной совместимости со стандартами НАТО и другими соответствующими международными организациями.

16. Участники признают, что военная поддержка, оказанная Люксембургом, будет использоваться только в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право. Участники соглашаются, что необходимо избегать нецелевого использования и незаконного обращения военного оборудования, предоставленного Украине, и признают усилия украинской стороны и международных партнеров по предотвращению этого.

17. Участники признают, что Люксембург взял на себя ведущую роль вместе с Эстонией и Украиной в коалиции способностей "IT" и вносит вклад в коалицию "Состоятельность Воздушных сил" и коалицию "Артиллерия класса земля – земля". Люксембург может определить возможности для расширения своего участия в других коалициях, учитывая свои возможности и военные потребности Украины. Все коалиции способностей призваны обеспечить Украину средствами сдерживания российской агрессии и повысить оперативную совместимость сил Украины и НАТО.

18. Люксембург будет поддерживать Украину путем предоставления средств для разведки и наблюдения (ISR), в частности в космической сфере, а также киберэлектромагнитных способностей в дополнение к другим ключевым возможностям, а также путем содействия повышению оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами. Как государство, сопредседателя в коалиции способностей "ІТ", Люксембург будет продолжать поддерживать укрепление информационно-технологической инфраструктуры и способностей Сил безопасности и обороны Украины.

19. Люксембург продолжит оказывать долгосрочную поддержку в оснащении и обучении, включая программы подготовки инструкторов, обучение Сил безопасности и обороны Украины необходимым возможностям, в частности в рамках Миссии ЕС по военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine).

20. Люксембург будет поддерживать Украину в повышении способностей обучения в киберсфере, в частности путем предоставления в распоряжение Украины учебных заведений Люксембурга, таких как Cyber Range.

21. Люксембург будет использовать, где это целесообразно, многосторонние инструменты, включая Комплексный пакет помощи Украине НАТО (UCAP) и Европейский фонд мира (EPF), чтобы направить военную поддержку Украине, а также изучать варианты помощи в создании стратегических запасов.

22. Участники будут стремиться обеспечить, чтобы в случае внешней военной агрессии против Люксембурга военный потенциал Украины был достаточным для предоставления Украине эффективной военной поддержки Люксембурга. Условия, формат и объем такой поддержки будут определяться участниками.

23. Для оценки этих целей Украина и Люксембург будут проводить регулярный диалог на высоком уровне относительно стратегической политики обороны и безопасности.

V. Сотрудничество в области оборонной промышленности

24. Украина и Люксембург будут работать над превращением оборонной промышленности Украины в мощный потенциал, который позволит Украине восстановить свою территориальную целостность, служа основным двигателем экономического восстановления и важной частью эффективного сдерживания будущих попыток агрессии для обеспечения мира и процветания и для Украины, и для Люксембурга, и всей Европы.

25. Участники будут работать вместе, чтобы определить возможности для более тесного и взаимовыгодного партнерства и сотрудничества в оборонной промышленности. Участники обязуются привлекать, по возможности, люксембургские и украинские малые и средние предприятия (МСП) к производственным цепям вновь приобретенного военного оборудования и возможностей оборонной промышленности.

26. Участники оценят возможность привлечения финансовых структур, расположенных и управляемых в Люксембурге, к развитию оборонно-промышленных способностей.

27. Люксембург будет сотрудничать с Украиной для усиления защиты передаваемых технологий и прав интеллектуальной собственности.

28. Люксембург будет поддерживать усилия Украины по интеграции ее оборонной промышленности в стандарты обороны и безопасности НАТО и ЕС. В частности, Люксембург рассмотрит варианты содействия интеграции оборонной промышленности Украины в европейскую оборонно-технологическую и промышленную базу, где это возможно и в соответствии с возможностями, предоставляемыми Европейской оборонно-промышленной стратегией и Европейской программой оборонной промышленности.

VI. Сотрудничество в области разведки и безопасности

29. Участники налаживают сотрудничество в области разведки и безопасности в соответствии с национальным законодательством каждого Участника и без ущерба для их национальных интересов.

30. Участники будут изучать возможность заключения Соглашения о защите секретной информации между соответствующими странами, что будет способствовать обмену информацией между компетентными государственными органами Украины и Люксембурга.

VII. Кибербезопасность и гибридная деятельность

31. Участники будут сотрудничать, чтобы дать Украине возможность предотвращать, выявлять и противодействовать российской и любой другой киберагрессии, кибершпионажу и гибридной деятельности, оказывая техническую помощь Украине, а также увеличивая ее киберустойчивость путем обмена информацией и опытом. Участники будут сотрудничать в рамках своих возможностей для углубления сотрудничества Украины со структурами НАТО по вопросам кибербезопасности в правовых пределах и при наличии информации и опыта.

32. Участники будут изучать сотрудничество в сфере противодействия дезинформации и вражеской информации российской и любой другой стороны с целью взаимной поддержки усилий друг друга по противодействию манипулированию иностранной информацией и вмешательству (FIMI). Они будут совместно способствовать развитию способности Украины противостоять гибридным угрозам, российским и любым другим злонамеренным пропагандистским и дезинформационным кампаниям, влияющим на национальную безопасность, и будут работать над организацией совместных образовательных и учебных программ для экспертов в рамках международных институтов, в частности путем регулярного обмена передовым опытом.

VIII. Защита критической инфраструктуры

33. Участники будут сотрудничать с целью совместного развития способностей Украины выявлять, сдерживать и реагировать на киберугрозы в критической инфраструктуре путем содействия доступности современных технологий для защиты критической инфраструктуры, в частности, путем предоставления международной технической помощи Украине.

34. Участники будут укреплять свое сотрудничество в области улучшения устойчивости и готовности критически важных субъектов, в частности путем обмена информацией, лучшими практиками и опытом.

35. Учитывая европейскую перспективу Украины, Люксембург будет способствовать Украине в гармонизации ее нормативных актов со стандартами ЕС в сфере защиты критической инфраструктуры. Участники будут изучать возможности совместных образовательных и учебных программ для специалистов в сфере защиты критической инфраструктуры.

36. Участники вновь заявляют о своей решительной поддержке деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его генерального директора после незаконного захвата и оккупации Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В течение своего членства в Совете руководителей МАГАТЭ Люксембург будет поддерживать постоянные усилия Агентства по обеспечению ядерной безопасности и безопасности в Украине, в частности, по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС или любом другом ядерном объекте в Украине.

37. Участники и дальше будут укреплять свое сотрудничество для обеспечения безопасного, устойчивого и эффективного энергоснабжения для Украины. Опираясь на действующие структуры, такие как Энергетическое сообщество, Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии, Международный энергетический консультативный совет и Механизм гражданской защиты Союза, это сотрудничество может охватывать техническую и финансовую поддержку, а также развитие потенциала посредством инвестиций, науки, исследований и инноваций, в частности, в сфере децентрализованных и устойчивых систем возобновляемой энергетики.

IX. Гуманитарная помощь и стойкость

38. С начала полномасштабной агрессивной войны России Люксембург оказывает гражданскую поддержку устойчивости Украины и помощь пострадавшему от войны населению.

39. Участники вновь подтверждают, что когда Украина начинает скорейшее восстановление и отстраивание, они будут обеспечивать продолжение хорошо скоординированной гуманитарной помощи в спасительной форме и гражданской защиты в натуральной форме там, где это необходимо. Участники будут работать вместе, чтобы обеспечить лучшее приоритетное, целенаправленное гуманитарное реагирование, направленное на оказание помощи тем, кто в этом нуждается больше всего.

40. Люксембург продолжит оказывать гуманитарные финансовые взносы и поддержку в натуральной форме Украины, в частности в сферах здравоохранения, жилья, продовольственной безопасности, энергетики, образования, связи, защиты, водоснабжения, санитарии и гигиены, пока будут оставаться гуманитарные нужды.

41. Участники признают необходимость объединения усилий, направленных на защиту населения и территорий Украины от негативных последствий, вызванных массовым загрязнением Россией украинской земли боеприпасами, минами и другими остатками войны. Люксембург предоставил поддержку гуманитарному разминированию в Украине и стремится усилить свою поддержку усилий по гуманитарному разминированию и развить институциональную способность в противоминной деятельности вместе с партнерами, в частности через НПО HALO Trust, программы поддержки Украины Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также другие многосторонние и двусторонние инициативы.

X. Долгосрочная поддержка восстановления и экономического сотрудничества

42. Люксембург в сотрудничестве со своими международными и европейскими партнерами продолжит поддерживать постоянное восстановление и восстановление Украины, направленные на удовлетворение неотложных и долгосрочных потребностей. Участники соглашаются, что эти усилия должны быть прозрачными и отвечать планам Украины на европейское будущее и ее статус кандидата на членство в ЕС и государства – члена Совета Европы.

43. Люксембург продолжит активно работать в рамках ЕС для обеспечения макрофинансовой поддержки Украины и дальнейшей международной координации на всех соответствующих форумах. Люксембург продолжит поддерживать международные и европейские структуры и существующие институты в их усилиях по оказанию регулярной и предполагаемой финансовой поддержки Украине.

44. Люксембург будет активно приобщаться через свое двустороннее агентство развития Lux-Development для поддержки восстановления, устойчивости и экономического развития в Украине в приоритетных секторах, включая образование, техническое и профессиональное образование и обучение, а также развитие местного бизнеса.

45. Люксембург стремится поддерживать развитие потенциала в Украине с особым вниманием на финансировании микро-, малых и средних предприятий (MSME), в частности из-за существующих инициатив, таких как Фонд развития бизнеса.

46. Участники подчеркивают важность привлечения частного сектора, гражданского общества и муниципалитетов как движителей амбициозного, инклюзивного и децентрализованного процесса восстановления. Целью участников является содействие обмену между бизнесом и гражданским обществом обеих стран.

47. Люксембург будет способствовать вовлечению частных компаний в процесс восстановления. Люксембург будет стремиться облегчить доступ Украины к частным финансовым компаниям и учреждениям Люксембурга, страховой отрасли, технологическим секторам и другим сферам с целью укрепления двусторонней торговли и инвестиций.

48. С этой целью Участники усилят сотрудничество в таких областях, как строительство и металлургическая промышленность, кибербезопасность, консультационные услуги в сфере бизнеса и финансов, а также в космическом секторе.

49. Люксембург продолжит поддерживать украинскую инновационную сферу через обмены между системами взаимосвязанных проектов и технологий для стартапов, включая проект Seeds of Bravery, и двустороннее сотрудничество между университетами и научными учреждениями.

50. Участники будут стремиться сотрудничать с местными предприятиями в процессе восстановления и восстановления Украины, поскольку их вклад играет ключевую роль в поддержке местной экономики Украины и укреплении устойчивости пострадавших общин.

51. Участники поощряют сотрудничество на местном уровне, в частности через муниципалитеты, в целях развития межчеловеческих контактов путем сотрудничества и обмена передовым опытом в различных сферах, включая усилия по восстановлению, экологическому переходу, устойчивости, надлежащему корпоративному управлению, культурным и спортивным обменам, а также одобряют существующее сотрудничество и инициативы.

XI. Защита и поддержка украинских внутренне перемещенных лиц

52. Люксембург продолжит принимать перемещенных лиц из Украины в соответствии с Европейской директивой о временной защите, пока это будет необходимо. Люксембург поддерживает продолжение действия Европейской директивы о временной защите после марта 2025 г. и выступает за единый и общеевропейский подход к защите граждан Украины.

53. Участники признают поддержку и солидарность муниципалитетов Люксембурга с Украиной, сыгравших важную роль в принятии украинских перемещенных лиц и оказании помощи для удовлетворения их потребностей с самого начала российской агрессии против Украины.

54. С февраля 2022 года в государственные школы Люксембурга причислено более 1250 украинских учеников. Люксембург продолжит расширять образовательные возможности и способствовать интеграции украинских учащихся в школьную систему Люксембурга.

55. Люксембург будет поддерживать Украину в пределах своих возможностей с целью содействия немедленному освобождению и возвращению всех незаконно задержанных, принудительно перемещенных и незаконно депортированных гражданских лиц, прежде всего украинских детей, в частности в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей, а также будет способствовать международным усилиям, направленным привлечение к ответственности лиц, ответственных за организацию незаконной депортации и перемещения украинских детей и гражданских лиц в соответствии с международным правом и решениями международных судебных учреждений.

XII. Поддержка всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине

56. Участники признают, что Украина и вся Европа не будут в безопасности до тех пор, пока не будет всеобъемлющего, справедливого и длительного мира, при котором будут уважаться права Украины в соответствии с международным правом и, в частности, Уставом ООН.

57. Участники будут работать вместе для достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине при широкой международной поддержке, основываясь на принципах Украинской формулы мира и Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/ES-11/6. Люксембург продолжит свои дипломатические усилия по продвижению Украинской формулы мира, в частности, пункта 7 по восстановлению справедливости.

XIII. Содействие ответственности

58. Участники будут оставаться твердо привержены обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие международные преступления, совершенные в связи с российской агрессией против Украины.

59. Участники продолжат содействовать эффективному внутреннему и международному расследованию и преследованию международных преступлений, совершенных в Украине или против нее. Участники продолжат поддерживать работу Офиса Генерального прокурора Украины и Международного уголовного суда с целью обеспечения полного и справедливого расследования обвинений в военных и других международных преступлениях с помощью независимых, эффективных и надежных правовых механизмов.

60. Участники подтверждают свою приверженность привлечению России к ответственности за ее действия на уровне международных институций, включая Международный суд ООН – за нарушение общего международного права и Европейский суд по правам человека – за нарушения, подпадающие под действие Европейской конвенции по правам человека.

61. Участники согласны с необходимостью использования и поддержки всех существующих международных механизмов расследования с целью документирования широкомасштабных нарушений прав человека и международного гуманитарного права со стороны российских вооруженных сил на территории Украины. К ним относятся Московский механизм ОБСЕ и Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине, созданная Советом ООН по правам человека.

62. Участники соглашаются обеспечить эффективную ответственность за преступление агрессии против Украины, в частности, когда речь идет о руководстве России. Участники продолжат свою работу, в частности, в рамках Коалиции по поиску опций для создания трибунала по преступлению агрессии против Украины, которую Люксембург принимал 19 января 2024 года.

63. Во время своего председательства в Комитете министров Совета Европы с ноября 2024 года по май 2025 года Люксембург обеспечит, чтобы вопрос агрессивной войны России против Украины оставался на повестке дня Совета Европы, в частности для обеспечения полной ответственности за нарушение прав человека, международные преступления и другие. серьезные нарушения международного права, а также компенсации жертвам российской агрессии.

XIV. Возмещение ущерба, потерь и вреда, нанесенного российской агрессией

64. Участники подтверждают, что Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за причинение потерь или ущерба физическим и юридическим лицам, а также государству Украины в результате ее международно-противоправных действий, совершенных в связи с агрессивной войной России против Украины. Люксембург, работая со своими партнерами, продолжит изучать все законные пути, посредством которых российские активы могут быть использованы для поддержки Украины в соответствии с действующими договорными обязательствами и в соответствии с правом ЕС и международным правом.

65. В приоритетном порядке Участники продолжат работать вместе с международными партнерами над созданием компенсационного механизма для обеспечения возмещения ущерба, потерь или ущерба, причиненного российской агрессией, как это предусмотрено Уставом Реестра ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины, принятым Резолюцией /Res(2023)3. В этой связи Участники будут изучать соответствующие варианты финансирования компенсационного механизма, отвечающего нормам международного права, для обеспечения быстрой и надлежащей компенсации пострадавшим от российской агрессии.

XV. Ограничительные меры (санкции)

66. Участники продолжат работать вместе, чтобы обеспечить, чтобы цена для России за ее агрессию продолжала расти, в том числе посредством ограничительных мер (санкций) и надежного экспортного контроля. Участники признают важность ограничительных мер (санкций) для ограничения доступа Российской Федерации к финансам, товарам, технологиям и услугам в ее агрессивной войне для сокращения источников поступлений России и для сдерживания будущих нападений.

67. Пока продолжается агрессия Российской Федерации против Украины, Люксембург будет оставаться преданным в рамках Европейского Союза жестким ограничительным мерам (санкциям) против секторов российской экономики, а также тех, кто в Российской Федерации и за ее пределами поддерживает войну или получает прибыль от нее. или помогает обходить санкции в третьих странах. Люксембург примет решительные меры для борьбы со всеми формами обхода санкций вместе с другими партнерами ЕС и Европейской комиссией.

68. Участники будут предоставлять друг другу актуальную надлежащую информацию об основаниях ограничительных мер (санкций) и другую необходимую информацию в соответствии с соответствующими обязательствами и национальным законодательством.

XVI. Поддержка культуры, искусства и культурного наследия в Украине

69. На основе двустороннего соглашения о культурном сотрудничестве, подписанного в 1994 году, и учитывая, что культура и искусство имеют важное значение для демократических обществ, сохранения свободы выражения взглядов как фундаментальной европейской ценности, а также для поддержки украинской идентичности и традиций Люксембург поддерживает художников и работников культуры в Украине для восстановления и укрепления устойчивости культурной и художественной деятельности в стране.

70. Люксембург будет делать все возможное для поддержки действий и инициатив, начатых в рамках ЮНЕСКО, Европейского Союза и Совета Европы, с целью преодоления последствий войны России против Украины для ее культурного и творческого секторов, а также для содействия их будущему восстановлению.

XVII. Процесс реформ в Украине

71. Участники подтверждают, что реформы необходимы для поддержания и укрепления демократии, верховенства права и устойчивости Украины, а также для европейских и евроатлантических стремлений Украины. Люксембург признает значительный прогресс, достигнутый Украиной во введении реформ, и призывает Украину продолжать амбициозный процесс реформ.

72. Украина подтверждает свою неизменную приверженность реформам, определенным ЕС, Советом Европы, Международным валютным фондом (МВФ), Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и НАТО, охватывающими, в частности, управление, верховенство права и основополагающие права, правосудие, правоохранительную деятельность, прозрачность, борьба с коррупцией, государственное управление, бизнес-среда и демократический контроль над Силами безопасности и обороны.

73. Украина обязуется продвигать антикоррупционные усилия на всех уровнях общества в государственном, частном и общественном секторах. Это включает обеспечение достаточных ресурсов для независимых антикоррупционных институций, что пойдет на пользу обществу в целом.

74. Люксембург в сотрудничестве с ЕС и его государствами-участниками продолжит всесторонне поддерживать вступление Украины в ЕС, как только будут выполнены соответствующие условия, в частности путем предоставления технической помощи и подготовки кадров для осуществления необходимых реформ.

75. Украина обязуется продвигать и развивать всеобъемлющий демократический контроль и надзор над своими Силами безопасности и обороны, а также в более широком понимании сектора безопасности и обороны, сосредотачивая внимание на дальнейшем повышении подотчетности и прозрачности в институциях безопасности, а также на продвижении оборонных реформ и модернизации

76. Люксембург будет продолжать оказывать помощь и консультации на двустороннем и многостороннем уровнях по реформированию и дальнейшему развитию Сил безопасности и обороны Украины, в частности через миссии Общей политики безопасности и обороны ЕС (CSDP) и другие международные мероприятия в поддержку Украины.

XVIII. Сотрудничество в случае предстоящего вооруженного нападения

77. В случае предстоящего вооруженного нападения на Украину Участники, по просьбе любого из Участников, в течение 24 часов проведут консультации на двусторонней основе или другими каналами, которые они сочтут целесообразными, относительно потребностей Украины в связи с осуществлением ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН с целью определения соответствующих дальнейших шагов.

78. Люксембург подтверждает, что при этих обстоятельствах и действуя в соответствии со своими конституционными и правовыми требованиями, в частности европейского и международного права, он предоставит Украине поддержку в сфере безопасности и обороны, соответствующее военное оборудование в соответствующих сферах в пределах имеющихся средств и возможностей, экономическую помощь, а также будет искать согласия в ЕС по наложению экономических и других расходов на агрессора.

79. С целью обеспечения широчайшего и эффективного коллективного ответа на любое будущее вооруженное нападение Участники могут внести изменения в эти положения для согласования с любым механизмом, который Украина может позже согласовать с другими международными партнерами.

XIX. Консультации и взаимодействие

80. В целях содействия выполнению настоящего Соглашения и обеспечения постоянного стратегического диалога между Участниками будут созданы соответствующие консультационные структуры.

81. Участники, в случае необходимости, будут назначать уполномоченные органы по разработке и имплементации двусторонних договоренностей в соответствии с сферами сотрудничества, определенными настоящим Соглашением.

XX. Заключительные положения

82. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение десяти лет со дня его подписания.

83. К настоящему Соглашению могут быть внесены изменения и дополнения, в частности путем добавления приложений, в любое время по письменному согласию участников.

84. Любые споры между Участниками, возникающие в связи с толкованием и/или исполнением настоящего Соглашения, будут разрешаться мирными средствами путем переговоров или консультаций между Участниками.

85. Участники могут совместно принять решение о продлении действия настоящего Соглашения путем уведомления не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до истечения десятилетнего периода.

86. В то же время, согласно Декларации G7, Участники разделяют мнение, что это Соглашение не препятствует Украине следовать своему будущему членству в евроатлантическом сообществе. В случае, если Украина станет членом НАТО до истечения срока действия настоящего Соглашения, Участники примут решение о его будущем статусе.

87. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено любым из участников в любое время путем направления письменного уведомления о своем намерении другому Участнику. Действие Соглашения прекращается через 6 (шесть) месяцев со дня получения такого уведомления. Прекращение действия Соглашения не повлияет на реализацию текущих мер или проектов, решение по которым было принято до даты прекращения его действия, если только Люксембург или Украина не примут иного решения.

Подписано в Вашингтоне 10 июля 2024 года в двух экземплярах на английском и украинском языках, при этом тексты одинаково подлинны. В случае любых разногласий текст на английском языке будет иметь преимущественную силу.

По Украине: Владимир Зеленский, Президент

За Люксембург: Люк Фриден, Премьер-министр

Напомним, чуть больше года назад, 14 июня 2023 года, Люксембург признал Голодомор 1930-х годов геноцидом украинского народа.

Тогда же Палата депутатов Люксембурга приняла дополнительную резолюцию, в которой выражает поддержку демократическим силам в Беларуси и решительно осуждает участие Беларуси в конфликте в Украине. Это решение отмечало важность поддержки демократических принципов, прав человека и мирного разрешения конфликтов.