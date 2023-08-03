Украина, похоже, прощупывает российскую ПВО в рамках подготовки к массированной атаке с участием десятков БПЛА – WSJ

Способность Украины на этой неделе дважды нанести удар по одной и той же цели – офисному зданию "Москва-Сити", показывает, насколько далеко продвинулась ее отечественная индустрия беспилотников в ответ на полномасштабное вторжение России. Украинские силы обороны, похоже, прощупывают российскую ПВО в рамках подготовки к массированной атаке с участием десятков беспилотников, которые слетятся с нескольких направлений и будут двигаться на разных высотах.

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Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на выводы специалистов. По их словам Украина очень далеко продвинулась в беспилотной промышленности и стала одной из передовых в мире стран по использованию БПЛА.

Одна из причин такого успеха – вето США на использование предоставленного оружия для ударов по России. Украинские военные инженеры начали проектировать, испытывать и строить собственные модели БПЛА большего радиуса действия, которые способны поражать критически важные российские военные объекты, расположенные далеко за линией фронта.

Эксперт по беспилотным летательным аппаратам в Центре военно-морских анализов (CNA) – исследовательской организации, финансируемой федеральным бюджетом в Арлингтоне (штат Вирджиния), Сэмюэл Бендетт отметил, что Украина быстро разработала новые системы БПЛА и тактику за последний год.

"Украинская оборонная промышленность очень быстро учится и адаптируется",– сказал Бендетт.

По его наблюдениям, Украина уже начала или вскоре начнет производить, по меньшей мере, шесть различных типов беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия. ВСУ, вероятно, готовятся к массированной атаке российских городов.

После атаки дронов на Москву во вторник спикер Кремля Дмитрий Песков признал угрозу, которую составляют украинские беспилотники.

"Это очевидно. Принимаются соответствующие меры", – сказал он в комментарии российским СМИ.

Украинские беспилотные летательные аппараты смогли достичь делового района российской столицы в воскресенье, 30 июля, а затем снова во вторник, 1 августа. Аналитики разведки из открытых источников утверждают, что это были беспилотники дальнего радиуса действия, разработанные украинским управлением военной разведки в последние месяцы, известные как "Бобер".

Обе атаки поразили ту же московскую многоэтажку, где расположены три правительственных министерства, хотя Россия укрепила свою противовоздушную оборону и меры противодействия беспилотникам после того, как в мае Кремль стал целью квадрокоптеров малой дальности.

В последние месяцы ударные дроны-камикадзе дальнего радиуса действия также поразили другие московские офисные здания и жилые кварталы, включая те, где живет российский диктатор Владимир Путин, и дважды привели к временному закрытию ключевого аэропорта Москвы. В июле рой из 17 беспилотников вошел в контролируемое Россией воздушное пространство Крыма и поразил склад оружия.

Меньшие беспилотники малого радиуса действия поражали российские военные и гражданские цели ближе к Украине.

Ускорение темпов атак на столицу России демонстрирует инновации, внедряющие Украиной в производство беспилотников, которые могут преодолевать сотни миль, избегать обнаружения и перехвата сложными системами противовоздушной обороны и наносить удар, несмотря на все препятствия.

"Тот факт, что они достигают города и достигают центра города, говорит об успехе этой тактики", – сказал Бендетт, частично объяснивший эффективность атак изощренными усилиями Киева по сбору разведданных.

Напомним, в ночь на 30 июля в столице РФ раздались взрывы – Москву снова атаковали неизвестные БПЛА. Один из них врезался в бизнес-центр "Москва-Сити".

А ночью 1 августа несколько беспилотников снова атаковали столицу России. Один из них попал в то же здание в "Москва-сити", что и в предыдущий раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина опережает врага по разработке инновационных беспилотников. Война превратила Украину в своеобразную суперлабораторию изобретений и разработки инновационных беспилотников, привлекая инвестиции от известных бизнесменов, включая эксдиректора Google Эрика Шмидта. Более 200 украинских компаний, занимающихся производством БПЛА, сейчас работают бок о бок с военными подразделениями на передовой над усовершенствованием беспилотников, чтобы улучшить их способность уничтожать врага и шпионить за ним. Все больше украинских компаний по разработке военных дронов внедряют технологии искусственного интеллекта.

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