Украина получила еще не все Patriot, которые обещали в июле 2024 года, – Зеленский

Страны-партнеры до сих пор не передали Украине все системы Patriot, предоставление которых они обещали в июле 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне. Наша страна ведет разработку собственной техники противовоздушной обороны.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский. В воскресенье, 23 февраля, он посетил форум "Украина. Год 2025" и ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. Ее трансляцию можно было посмотреть на YouTube-канале ОП.

"Что касается Patriot. Кстати, еще не все зашло (оборудование в Украину. – Ред.) с принятия комплексного решения на Вашингтонском саммите НАТО (9–11 июля 2024 года. – Ред.) Вот такие сроки, к сожалению", – сказал глава государства.

Он отметил, что говорит даже не о новых системах, а о той технике ПВО и ПРО, о которой были договоренности в июле прошлого года.

"Занимаемся этими вопросами. Занимаемся системами ПВО. И, честно, занимаемся украинскими аналогами..." – указал президент, но подробностей раскрывать не стал.

Также он отметил, что Киев ведет переговоры о покупке "серьезных пакетов оружия" и с неевропейскими странами. "Там есть хорошие результаты", – сказал Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA, на пресс-конференции 23 февраля украинский президент сообщил, что наши воины уже успешно применяют против агрессора новое оружие отечественного производства. Речь идет о ракетах "Паляниця", "Пекло" и "Рута".

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