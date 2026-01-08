Украина получила от Британии все обещанные ЗРК Raven: как они помогают при российских обстрелах

В Великобритании подтвердили поставки Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven. Они уже находятся на вооружении нашей страны и помогают защитникам неба оперативно отражать российские воздушные удары.

Информацию об этом официально верифицировало Министерство обороны Великобритании в ответ на запрос от депутата консервативной партии Бена Обезе-Джекти, передает UK Defence Journal. Министр по делам ветеранов Алистер Карнс также сообщил о поставках двух прототипов систем Gravehawk.

Что известно о системе ПВО Raven

Raven – это решение для противовоздушной обороны, которое было разработано специально для Украины и финансируется Великобританией.

Оно адаптирует ракету "воздух-воздух" AIM-132 ASRAAM Королевских ВВС для запуска с земли, обеспечивая возможность быстрого развертывания против российских дронов, самолетов и вертолетов, с ограниченной способностью к поражению крылатых ракет.

Эта система была отмечена Великобританией как пример ускоренной инновации, обусловленной требованиями боевого поля.

Как пишет Defence Express, на обнародованных фото видно, что для обнаружения, идентификации и отслеживания целей ЗРК Raven, вероятно, использует цифровую электрооптическую систему наблюдения Hawkeye EOSS от британской компании Chess Dynamics.

На днях она обнародовала пресс-релиз о получении контракта на поставку комплексов Hawkeye EOSS на сумму в 1,4 млн фунтов стерлингов (около 1,89 млн долларов) "от крупного поставщика". Эти комплексы должны быть интегрированы "в мобильные подразделения противовоздушной обороны".

Директор по развитию бизнеса компании Марк Байфилд отметил, что в Chess Dynamics "рады быть частью очень эффективной, проверенной высокопроизводительной системы, тесно сотрудничая с нашим основным заказчиком".

"Поэтому можно осторожно предположить, что для Украины может быть заказана дополнительная партия ЗРК Raven. Впрочем, конечно, не исключено, что речь идет о поставке комплексов Hawkeye EOSS для какой-то другой системы противовоздушной обороны. Или же для ЗРК Gravehawk, который также поставляется нашим Силам обороны от Великобритании", – отмечает издание.

Gravehawk – это совместная британско-датская система, которая использует имеющиеся в Украине ракеты "воздух-воздух" Р-73 (AA-11 Archer) в наземном режиме. Хотя она в первую очередь предназначена для противодействия дронам, система также обеспечивает защиту от самолетов и вертолетов, и, потенциально, от крылатых ракет.

Использование украинских ракет, уже находящихся на вооружении, имеет целью упростить логистику и ускорить развертывание.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Министерство обороны Великобритании показало систему противовоздушной обороны Raven, которая стоит на защите неба над Украиной. Поставка этого вооружения происходит с ноября 2022 года.

