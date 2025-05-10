В Британии показали систему RAVEN, которая помогает защищать небо над Украиной. Видео

Министерство обороны Великобритании показало систему противовоздушной обороны RAVEN, которая стоит на защите неба над Украиной. Поставка этого вооружения происходит с ноября 2022 года.

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Системы RAVEN, созданные Британией, сыграли важную роль в защите Украины от российских беспилотников и крылатых ракет. Об этом говорится в видео британского оборонного ведомства.

"Откройте для себя систему противовоздушной обороны RAVEN, систему быстрого реагирования Великобритании, которая помогает защищать небо Украины! Полковник Тодд рассказывает, как ракеты ASRAAM перепрофилируют для защиты городов от крылатых ракет и беспилотников", — отметили в Минобороны.

Как пишет Express, новая британская противовоздушная система под названием "Франкенштейн" (официальное название - Raven) сыграла важную роль в борьбе с российскими беспилотниками и крылатыми ракетами. Великобритания начала тайно поставлять эту систему в Украину еще с ноября 2022 года после ускоренной закупки.

Это вооружение малой дальности применялось для обороны энергетической инфраструктуры, медицинских учреждений, подразделений на передовой, а также, вероятно, как дополнительная защита для президента Украины Владимира Зеленского.

Полковник Олли Тодд из британской оперативной группы Kindred Task Force заявил, что система особенно эффективна против иранских дронов Shahed, которые Россия активно использует. Офицер Королевской морской пехоты назвал ее одной из самых эффективных систем ПВО в Украине.

Перед передачей Украине систему протестировали всего трижды, в том числе с борта лодки в Ирландском море, что стало примером быстрых британских инноваций в действии.

"В определенном смысле эта история на самом деле касается скорости проектирования до внедрения возможностей", — пояснил полковник Тодд.

Система Raven появилась благодаря идее использовать устаревшие ракеты малой дальности ASRAAM, которые ранее устанавливали на британские истребители Typhoon и F-35B. Ракеты адаптировали для запуска с земли. Чтобы это реализовать, 88-килограммовые ракеты закрепили на направляющих рельсах, снятых со списанных боевых самолетов Tornado, Hawk и Jaguar. Все это смонтировали на вездеходных машинах Supacat 6x6, которые Британия закупала еще в 2000-х для своей армии.

Украина уже получила восемь таких пусковых установок, из которых осуществили более 400 пусков. В ближайшее время ожидается новая партия из пяти пусковых платформ и дополнительных ракет.

Полковник Тодд подчеркнул, что ракета ASRAAM является основной ракетой класса "воздух-воздух" в Королевских ВВС. Производство этих ракет продолжается, но часть из тех, что были выпущены 10-15 лет назад, могут передать Украине.

"Ракета ASRAAM – наша ракета ПВО номер один для использования на всех боевых самолетах Королевских ВВС. Они постоянно сходят с конвейера в MBDA, но будут ракеты, которые сейчас есть в системе, которым, возможно, 10 лет, возможно, 15 лет, и мы вполне можем со временем передать их Украине", — отметил британский полковник.

Он добавил, что Украина потенциально сможет покупать эти ракеты сама, например, за счет процентов, полученных с замороженных российских активов. По мнению Тодда, было бы символично, если бы Украина покупала ракеты за деньги, принадлежащие российскому диктатору Владимиру Путину, и использовала их для уничтожения российских дронов и ракет.

"Это было бы прекрасной иронией или кармой всего этого дела. Поэтому мы не только отдадим Украине наши старые ракеты, возможно, Украина также купит некоторые из этих ракет", — отметил полковник.

Хотя стоимость системы Raven не разглашается, полковник Тодд признался, что она "довольно дорогая".

Кроме того, Великобритания отправляет в Украину специальные тепловые ловушки Raven – компактные устройства, которые излучают тепло и вводят в заблуждение вражеские ракеты. Командир эскадрильи Лоури, который руководит проектом Raven, отметил, что эти ловушки собираются очень быстро, за несколько часов, и буксируются на позиции.

Поскольку система Raven состоит из различных элементов, ее назвали FrankenSAM - сочетание слов Frankenstein и SAM (surface-to-air missile, то есть ракета класса "земля-воздух").

Благодаря этому решению Украина может экономить на использовании более дорогих ракет и сосредотачивать их на более важных целях, таких как баллистические ракеты.

"Датчик и камера невероятные. Они позволяют идентифицировать цели далеко за пределами досягаемости самих ракет, поэтому это очень эффективно, а также незаметно", — пояснил полковник. Он добавил, что система не дает радиолокационной сигнатуры и не излучает радиоволн, поэтому нет предупреждения перед запуском, будто это самолет, дрон или крылатая ракета.

Несмотря на эффективность, эксперты давно выражают беспокойство относительно способности Британии защитить собственное воздушное пространство в случае атак, подобных тем, что осуществляет Россия в Украине.

Тодд заявил, что Raven вполне может быть принята на вооружение британской армии, но для этого нужно провести еще больше испытаний.

Кроме Raven, в начале года в Великобритании также представили еще одну новую систему для Украины – Gravehawk. Ее презентовали на авиабазе Нортголт.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции пообещали в 2025 году значительно увеличить производство "умных" управляемых авиационных бомб Armement Air-Sol Modulaire (AASM Hammer). Согласно заявлению министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, указанные боеприпасы теперь будут поставляться в Украину со скоростью около пятидесяти единиц в месяц.

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