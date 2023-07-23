Украина получила пусковые установки для ракет Brimstone, разработанные в Британии для ВСУ

В Британии передали вооруженным силам Украины мобильные наземные платформы Wolfram, предназначенные для запуска британских ракет Brimstone. Речь идет о нескольких десятках таких бронемашин.

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Об этом сообщили аналитики портала Oryx в Twitter. Таких наземных платформ у британской армии на вооружении нет, поэтому не исключено, что их могли разработать специально для украинского войска.

Аналитики Oryx обновили данные по переданной Британии ВСУ военной технике. Там заявили, что Украина уже получила "несколько десятков" мобильных наземных платформ Wolfram. Они предназначены для запуска британских ракет Brimstone, которые украинские военные получали от Лондона раньше.

Эти британские ракеты являются противокорабельными, поэтому раньше их запускали с катеров. Однако ракеты Brimstone могут работать и по наземным целям. Но такой способ применения этого оружия нуждался в решении проблемы с пусковыми установками для нетипичного использования ракет.

Украинские военные попытались решить проблему установкой Brimston на обычные грузовики. Однако, судя по всему, это существенно снизило точность ударов.

Так и появились Wolfram. По данным издания The Independent, статью которых приводит Oryx, Wolfram – это мобильная наземная платформа с ракетой MBDA и транспортным средством Supacat, которую можно использовать "для перемещения вдоль российских линий обороны и нанесения ударов по врагу".

Как пишет издание, эти пусковые установки были разработаны Великобританией специально для украинской армии. Разработки по просьбе Киева стартовали еще в 2022 году – и сейчас первые машины, по убеждению аналитиков, уже прибыли в войска.

На вооружении британской армии платформ Wolfram пока нет.

Напомним, ранее стало известно, что Британия передала Украине в 15 раз больше боеприпасов, чем планировалось. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

По его словам, украинские войска получили от Лондона на 184 тысячи артиллерийских снарядов больше, чем Великобритания планировала передать год назад.