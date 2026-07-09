Украина получила уникальные мобильные симуляторы для пилотов F-16: в мире таких единицы

Украина получила новую партию уникальных мобильных симуляторов для подготовки пилотов истребителей F-16, аналогов которым в мире насчитывается лишь несколько. Новые комплексы позволят значительно увеличить интенсивность обучения, отрабатывать различные боевые сценарии и совершенствовать навыки пилотов.

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Ожидается, что предоставленная помощь усилит подготовку украинских экипажей и повысит эффективность защиты воздушного пространства от атак РФ. Обо всех подробностях от Министерства обороны узнавал OBOZ.UA.

Почему симуляторы F-16 важны для обороны

В оборонном ведомстве убеждены, что усиление защиты украинского неба остается одним из важных приоритетов. Поэтому истребители F-16 являются одним из самых эффективных средств противодействия воздушным угрозам, ведь они способны перехватывать российские ракеты и спасать жизни украинцев.

В то же время в Минобороны подчеркнули, что эффективность выполнения боевых задач напрямую зависит от уровня подготовки летных экипажей.

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"Украина получила новые мобильные симуляторы F-16. Таких комплексов в мире – лишь единицы. Теперь у наших пилотов появилось еще больше возможностей для тренировок, отработки сложных боевых сценариев и совершенствования навыков без использования самолетов", – говорится в сообщении.

Как отмечается, каждый из мобильных симуляторов создан с учетом потребностей подготовки именно украинских пилотов F-16. Благодаря мобильной конструкции комплексы можно оперативно перемещать, что позволяет поддерживать непрерывный процесс обучения независимо от места их развертывания.

Новая поставка увеличит количество подготовленных экипажей

Ранее Украина уже получила первую партию таких тренажёров, а новая поставка позволит существенно повысить интенсивность подготовки наших защитников. Это также даст возможность одновременно обучать большее количество экипажей и сохранить высокий уровень качества тренировок.

Глава Минобороны Михаил Федоров подчеркнул, что Украина продолжает укреплять потенциал Воздушных сил и развивать современную систему подготовки пилотов в соответствии со стандартами НАТО.

"Благодарю партнеров по Коалиции способностей ВВС, правительства Нидерландов, Чехии и Австрии, а также компании-разработчики за поддержку", – подытожил он.

Напомним, в мае 2024 года Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16, который был передан в одну из бригад тактической авиации. На тренажере пилоты учились запускать любые авиационные средства поражения, которыми только может быть оснащен настоящий F-16.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры пообещали передать Украине небольшое количество ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитного ракетного комплекса Patriot. Однако, по его словам, этой помощи всё равно недостаточно для отражения российских атак. В то же время Киев рассматривает возможность наладить собственное производство перехватчиков, способных сбивать баллистические ракеты.

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