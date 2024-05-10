Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16: Олещук показал видео и раскрыл подробности

Защитники неба Украины получили от Чехии первый тренажер истребителя F-16. Его передали в одну из бригад тактической авиации.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. В пятницу, 10 мая, в его официальном Telegram-канале появилось соответствующее видео.

По словам генерал-лейтенанта, основной модуль тренажера украинские специалисты уже тестируют и готовят к эксплуатации. Далее будут укомплектованы гидравлика и кабина, чтобы пилот максимально почувствовал реалистичность тренировочного полета.

Специалисты отметили, что до этого у военных были виртуальные симуляторы американских многоцелевых истребителей. В настоящее время речь идет о полноценном авиатренажере с реальной кабиной самолета F-16.

Благодаря ему летчик четко может почувствовать, где и какие расположены органы управления, что он видит в полете, какие проходят сигналы. На тренажере можно учиться запускать любые авиационные средства поражения, которыми только может быть оборудован настоящий F-16.

Командующий ВС поблагодарил всех, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту. В то же время добавил, что кроме самих F-16 стране еще нужно создавать мощную учебно-материальную базу для молодежи.

"Призываю наших союзников приобщаться к этой инициативе. Вместе – к победе!" – подчеркнул Олещук.

Напомним: спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что некоторые украинские пилоты уже завершают процесс обучения на F-16. По его словам, как только самолеты прибудут в Украину, летчики будут готовы к выполнению боевых задач.

Ранее он отметил, что процесс обучения непрерывный. В первую очередь летчики, отобранные для них, учат язык (иностранные термины) и наземную подготовку, и лишь затем переходят к тренировочным полетам.

Как сообщал OBOZ.UA, на сегодня известно, что Дания поставит первые самолеты F-16 Украине уже летом 2024 года, процесс будет продолжаться и осенью. После этого отправку истребителей планируют начать Нидерланды и Бельгия.

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