"Будут готовы к выполнению задач": Евлаш заявил, что часть украинских пилотов завершает обучение на F-16

Некоторые украинские пилоты уже завершают процесс обучения на истребителях F-16. Как только эти самолеты прибудут в Украину, летчики будут готовы к выполнению боевых задач.

В то же время продолжается процесс обучения на разных уровнях. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евшал.

По его словам, летчики будут готовы выполнить задания в воздушном пространстве Украины, как только истребители F -16 прибудут в нашу страну.

"У нас уже есть летчики, которые завершают свое обучение на F-16. Как только это станет возможно, F-16 прибудут в Украину, конечно, эти пилоты уже будут готовы к выполнению боевых задач в воздушном пространстве в украинском небе", - сказал Евшал.

Также спикер ВС ВСУ подчеркнул, что нашей стране необходим не один десятков истребителей F-16 для того, чтобы полноценно защитить воздушное пространство Украины и отражать атаки российских оккупантов. Евшал отметил, что истребители такого типа будут способны сражаться с малоразмерными целями, в том числе с крылатыми ракетами.

Напомним, согласно последним заявлениям партнеров, Дания должна поставить Украине первые самолеты F-16 летом 2024 года, процесс будет продолжаться и осенью. После этого отправку истребителей в нашу страну планируют начать Нидерланды.

Ранее сообщалось, что Бельгия начнет передавать Украине современные истребители F-16 уже в 2024 году. Соответствующее решение приняло правительство страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!