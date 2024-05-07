'Процесс не останавливается': в Воздушных силах рассказали об обучении пилотов на F-16

Украинские пилоты продолжают проходить обучение и подготовку для овладения истребителями F-16, прибытие которых страна только ожидает. Партнеры говорят, что первые самолеты будут на вооружении Воздушных сил ВСУ уже летом или осенью 2024 года.

Однако следует понимать, что непосредственное пилотирование – это третий этап со всего процесса овладения самолетами, который необходим для того, чтобы они работали на защиту украинского неба. Об этом заявил спикер командования ВС Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Наши пилоты вместе с инженерами продолжают постоянную подготовку. Этот процесс неустанен. Как только одна группа завершает обучение, она сразу переходит на следующий этап", – объяснил он.

По его словам, в первую очередь украинские летчики, отобранные на обучение, изучают язык (иностранные термины) и наземную подготовку, без которой полеты невозможны.

Далее, на промежуточном этапе, идет летная подготовка на легкомоторных самолетах. И только на третьем – непосредственное обучение управлять самыми многоцелевыми истребителями.

"Мы используем все слоты, которые нам предоставили страны-партнеры – участники воздушной коалиции. Мы ждем F-16 как можно скорее, как и все украинцы", – подчеркнул представитель ВС ВСУ.

Он согласился, что американские "Гадюки" (от англ. Viper, как самолеты иногда неофициально называют из-за некоторого внешнего сходства со змеей) помогут Украине защищать воздушное пространство от российских атак. А также с их помощью можно будет наносить удары по тылам врага на временно оккупированных территориях.

Добавим: накануне Пасхи командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в видео поблагодарил за защиту неба Украины пилотов, которые с первых дней полномасштабной войны героически воюют на старом "МиГе" или "Сушке". Он в шутку добавил, что такие летчики завидуют побратимам, которые уже овладевают F-16. В конце этого видеообращения показали истребители с украинской символикой, которые стоят в ангаре.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно последним заявлениям партнеров, Дания должна поставить Украине первые самолеты F-16 летом 2024 года, процесс будет продолжаться и осенью. После этого отправку истребителей в нашу страну планируют начать Нидерланды.

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