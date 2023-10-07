Украина получит дополнительное ПВО, чтобы прикрыть порты и морские экспортные пути, — Bloomberg

Германия планирует поставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, чтобы помочь защитить портовую инфраструктуру и экспортные маршруты украинского зерна. Об этом сообщает Bloomberg.

Изданию стало известно, что Германия предоставит Украине дополнительную систему ПВО IRIS-T и более десятка зенитных самоходных установок (ВСУ) Gepard. Они будут прикрывать корабли, следующие вдоль южного побережья страны в направлении Румынии. Украина получит новые средства до конца нынешнего года, а последующие IRIS-T появятся в Украине после того, как будут изготовлены.

Немецкий депутат Маркус Фабер, член комитета по обороне нижней палаты парламента, подтвердил, что Украина получит больше систем IRIS-T и ВСУ Gepard и боеприпасов. Он также подтвердил, что эти системы будут прикрывать наши порты.

Системы IRIS-T могут развернуть защитный щит радиусом до 40 км. Они могут использоваться для прикрытия портовой инфраструктуры и перегрузочных операций в портах.

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Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что открывший Украину морской коридор набирает обороты: о его эффективности свидетельствует тот факт, что международные страховые компании активизировались, и предлагают программы страхования.

В свою очередь, директор BPG Shipping Геннадий Иванов также заявил, что ставки фрахта судов для перевозки зерна временным морским коридором сейчас упали до уровня сентября прошлого года, когда начал работать "зерновой коридор" под эгидой ООН.