Украина получит еще 180 тыс. снарядов для зенитных установок Gepard: что известно

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall объявил, что поставит Украине дополнительные 1,8 млн снарядов для зенитных установок Gepard. Стоимость поставки - "двухзначное число миллионов евро".

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Об этом 6 января сообщили в пресс-службе концерна. Отмечается, что заказ, зарегистрированный в декабре 2024 года, будет профинансирован Германией.

Новый контракт охватывает поставки снарядов типа HEI-T (осколочно-фугасные с трассирующим зарядом), которые позволяют эффективно уничтожать различные воздушные цели, в частности, дроны. Боеприпасы будут производить на заводе Rheinmetall в городе Унтерлюс, Нижняя Саксония, где в 2023 году для удовлетворения растущего спроса была создана новая производственная линия.

Это уже не первый заказ такого типа: в феврале 2023 года Rheinmetall получил контракт на поставку 300 тысяч снарядов для Украины.

Зенитные установки Gepard, которых Германия передала Украине в общей сложности 55 единиц, уже более двух лет эффективно применяются для противовоздушной обороны. Установки были сняты с вооружения Бундесвера, но показывают высокую эффективность в борьбе с воздушными угрозами в Украине.

Кроме снарядов для Gepard, Rheinmetall также поставляет Украине другие передовые системы ПВО, в частности, комплексы Skynex с программируемыми боеприпасами AHEAD. Концерн является одним из ведущих производителей современных систем противовоздушной обороны, включая технологии радарного наблюдения и комплексные системы огневого поражения.

Напомним, Немецкий концерн Rheinmetall передаст Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3. Дюссельдорфская технологическая группа производителя получила заказы на эту поставку в декабре, поставить боевые машины планируют в первой половине 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря Германия объявила о передаче Украине еще одного пакета военной помощи. В него вошли ЗРК IRIS-T, РСЗО HIMARS, 15 танков Leopard, а также две зенитные самоходные установки Gepard с запчастями и 65 тысяч боеприпасов и другая техника.

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