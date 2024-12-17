Немецкий концерн Rheinmetall передаст Украине еще 20 боевых машин Marder: в чем их преимущество. Фото

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall передаст Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3. Дюссельдорфская технологическая группа производителя получила заказ на эту поставку в декабре, поставить боевые машины планируют в первой половине 2025 года.

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Об этом идет речь на сайте концерна. Отмечается, что саму доставку Marder в Украину профинансирует Германия.

В концерне не называют точную сумму заказа, но отмечают, что речь идет о "двухзначной сумме в миллионах евро".

Также производитель обратил внимание, что в версии 1A3 Marder оснащена дополнительным лазерным дальномером для эффективного и точного поражения целей.

В общей сложности Rheinmetall отправила Вооруженным силам Украины уже сотни боевых машин пехоты Marder.

Первые 20 боевых машин этого типа Rheinmetall поставил Украине по заказу правительства Германии в марте 2023 года. Далее поставки Marder продолжились, как отметили на сайте концерна, "каждый раз на двузначную сумму" в миллиардах евро.

Весной 2022 года компания Rheinmetall приступила к капитальному ремонту боевых машин пехоты Marder 1A3 за собственные средства. С тех пор ремонтные работы ведутся на предприятиях концерна в Унтерлюсе и Касселе.

Отметим, что боевая машина пехоты Marder является основной танко-гренадерской дивизией Бундесвера с 1970-х годов и находится на вооружении ФРГ по сей день. С 2010 года преемником этой БМП стала Puma.

Marder имеет ряд модификаций, она оборудована 20-мм пушкой, а также может иметь разные ступени бронезащиты. Эта боевая машина в версии 1A3 имеет существенные преимущества в броне, вооружении и двигателе над предыдущими версиями.

Она имеет "всеядный" дизельный двигатель. Максимальная скорость Marder 1A3 65 км/ч по шоссе и 30-45 км/ч в средней местности. Помимо 20 миллиметровой пушки вооружена еще 7,62-мм пулеметом. Скорость работы этой БМП достигает 1000-1200 выстрелов/мин.

Кроме того, Marder 1A3 имеет улучшенную панцирную защиту носовой части и бортов, которая предохраняет машину от 30-мм патронов и даже от кассетных бомб. Поэтому экипаж БМП лучше защищен.

К тому же Marder 1A3 достаточно комфортна для экипажа – во время движения машины десантников не бросает с боку на бок, они доезжают до места назначения невредимыми.

Ранее OBOZ.UA делал сравнение БМП Marder и американской Bradley. Об особенностях этих двух машин пехоты читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября стало известно, что Rheinmetall передал Украине 20 боевых машин пехоты Marder. Сама поставка БМП прошла в конце третьего квартала.

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