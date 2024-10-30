'Производство хорошо защищено': в Rheinmetall отреагировали на угрозы России ударить по их вооруженному заводу в Украине

Открывшийся в Украине военный завод немецкого оружейного концерна Rheinmetall может стать мишенью для российских ударов. С такой угрозой выступил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. В Rheinmetall ответили на истерику в Кремле.

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В немецком концерне заявили, что не боятся угроз РФ ударить по заводу в Украине. Об этом пишет "Голос Америки".

В Rheinmetall отметили, что это не первая подобная угроза со стороны Москвы. Немецкий производитель заверил, что его мощности в Украине хорошо защищены.

Напомним, что концерн Rheinmetall AG является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе. По объему продаж продукции военного назначения компания занимает 29 место в мире.

Еще в прошлом году компания Rheinmetall основала свое первое совместное предприятие с украинским партнером по обслуживанию и ремонту танков в Украине.

В феврале этого года было заявлено, что в Мюнхене подписали меморандум о производстве боеприпасов Rheinmetall в Украине.

После этого исполнительный директор концерна Армин Паппергер сообщил, что Rheinmetall планирует создать в Украине по меньшей мере четыре завода, которые будут производить снаряды, военную технику, порох и зенитное оружие.

"Украина сейчас является важным партнером для нас. Здесь мы видим потенциал в размере 2-3 млрд евро в год", – сказал Паппергер.

А недавно на западе Украины был открыт бронетанковый завод ООО "Укроборонпром Rheinmetall". Он уже приступил к производству боевых машин пехоты Lynx.

Первую боевую машину планируют выпустить до конца года, а полноценное локальное производство будет организовано "как можно скорее", как подтвердил немецкий оборонный концерн.

Кроме того, компания Rheinmetall получила контракт на строительство завода по производству боеприпасов в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, разведка США обнаружила, что Кремль планировал убить Армина Паппергера – исполнительного директора Rheinmetall. Немецкое правительство заявило, что серьезно воспринимает сообщение об этом сговоре и не будет поддаваться запугиваниям России.

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