В Украине начали производство БМП Lynx: стало известно, когда первая машина сойдет с конвейера

В Украине начали производство боевых машин пехоты Lynx. Ожидается, что первая БМП сойдет с конвейера уже к концу этого года.

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Об этом рассказал глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, недавно на западе Украины был открыт бронетанковый завод ООО "Укроборонпром Rheinmetall".

Первую боевую машину пехоты Lynx планируют выпустить до конца года, а полноценное локальное производство будет организовано как можно скорее, как подтвердил немецкий оборонный концерн.

Кроме того, компания Rheinmetall получила контракт на строительство завода по производству боеприпасов в Украине.

Контракт включает в себя полное техническое оснащение и ввод завода в эксплуатацию, а оплата планируется в третьем квартале 2024 года. Завод приступит к производству боеприпасов в течение следующих 24 месяцев, а за его работу будут отвечать немецкие и украинские партнеры.

Что известно о БМП Lynx?

БМП Lynx, разработанная компанией Rheinmetall и представленная в 2018 году, имеет массу около 44 тонн. Она оснащена башней LANCE, которая может иметь 30- или 35-мм пушку и пусковую установку для противотанковых ракет, которая настраивается в соответствии с требованиями заказчика. Машина рассчитана на экипаж из 3 человек и может перевозить до 9 десантников.

Lynx обеспечивает защиту от 30 мм снарядов спереди и от 14,5 мм снарядов по бокам. Дно БМП обеспечивает защиту от взрыва эквивалентным 10 кг тротила. БМП оснащена двигателем Liebherr D9612 мощностью 1470 л.с., обеспечивающим максимальную скорость до 70 км/ч и запас хода на равнинных участках до 500 км.

В июле стало известно, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall договорился с Украиной о совместном производстве боевых бронированных машин Lynx.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский государственный концерн "Укроборонпром" и немецкий машино- и оружестроительный концерн Rheinmetall открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине. Это ускорит восстановление боевых машин и возвращение их на передовую.

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