Rheinmetall передала Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder: как они помогают ВСУ

Немецкий производитель военной техники Rheinmetall передал Вооруженным силам Украины еще 20 боевых машин пехоты Marder. Эти БМП уже в Украине, поставка состоялась в конце третьего квартала 2024 года.

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Об этом сообщили в Rheinmetall. Как отмечает производитель, общее количество таких боевых машин, отправленных в Украину, составляет 200 единиц.

Последние БМП Marder, которые Rheinmetall передал ВСУ – это модель 1A3. Как уточняет производитель, именно эти боевые машины дополнительно оснащены современным лазерным дальномером, позволяющим повысить точность поражения целей на поле боя.

Rheinmetall впервые получил от правительства ФРГ заказы на поставку БМП Marder в Украину еще в марте 2023 года. Именно тогда первые 20 единиц таких БМП прибыли в ВСУ.

Как уверяют военные, Marder является эффективной машиной как для обороны, так и во время наступательных действий. Немецкие БМП позволяют быстро перебросить технику для усиления огнем конкретного направления боевых действий.

Marder, как отмечают в Rheinmetall, был в свое время разработан для Бундесвера, непосредственно для взаимодействия с немецкими танками Leopard. Танковая коалиция уже собрала для Украины около 150 единиц "Леопардов", и это число постоянно растет. Напомним, что ФРГ заявила о предоставлении ВСУ еще 30 танков Leopard.

У Marder есть свое орудие, позволяющее не только прикрывать десант огнем, но и уничтожать легкие БМП и воздушные цели.

Экипаж Marder состоит из трех человек и семерых солдат десанта.

Как сообщал OBOZ.UA, итальянский производитель Leonardo вместе с Rheinmetal в октябре заключили соглашение о создании крупного итало-германского альянса по производству танков. Совместное предприятие будет называться Leonardo Rheinmetall Military Vehicles.

На западе Украины был открыт бронетанковый завод ООО "Укроборонпром Rheinmetall", который будет производить боевые машины пехоты Lynx. Кроме того, компания Rheinmetall получила контракт на строительство завода по производству боеприпасов в Украине.

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