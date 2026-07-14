Украина получит от Франции 16 истребителей Rafale: на какие именно модели можно рассчитывать

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине 16 многофункциональных истребителей Rafale производства Dassault. На данный момент условия их предоставления не разглашаются, однако подготовку украинских пилотов планируется начать в ближайшее время.

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Анализ сроков поставок и практики Франции свидетельствует о том, что Украина, вероятно, может получить именно бывшие в употреблении истребители. Об этом сообщает Defence Express.

Что известно

Французский президент уточнил, что речь идет о 16 самолетах, однако не сообщил, будут ли они переданы в качестве военной помощи или в рамках коммерческого соглашения. В то же время уже известно, что обучение украинских пилотов должно начаться в ближайшее время.

Учитывая практику Франции, Украина может рассчитывать не только на новые, но и на бывшие в употреблении самолеты. В пользу такого сценария также свидетельствуют сжатые сроки возможной передачи.

В частности, Греция в 2021 году приобрела 18 самолетов Rafale, из которых 12 были бывшими в употреблении, а первые самолеты получила уже через год. Аналогичный пример — Хорватия, которая в 2021 году купила 12 подержанных истребителей, а первый самолет получила через два года.

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В то же время поставка новых Rafale занимает значительно больше времени. Так, Сербия заказала 12 новых истребителей в 2024 году со сроком поставки в 2028–2029 годах. Кроме того, портфель заказов Dassault при нынешних темпах производства уже рассчитан примерно на 8,5 лет, поэтому быстрая поставка новых самолетов возможна лишь за счет пересмотра уже заключенных контрактов.

Учитывая это, скорее всего, Украина может получить истребители в версии Rafale F3R. Именно эта модификация в настоящее время является основной в Воздушно-космических силах Франции, хотя в производстве её уже заменила версия F4.

Версия Rafale F4 получила улучшенную ситуационную осведомленность, расширенную интеграцию с информационными боевыми системами, усиленную защиту от киберугроз, обновленное программное обеспечение бортового оборудования, наголовную систему целеуказания Scorpion и более широкие возможности применения вооружения.

Одним из ключевых преимуществ F4 является поддержка ракеты класса "воздух-воздух" Meteor, управление которой после запуска может осуществлять другой истребитель. В то же время самолеты версии F3R могут быть модернизированы до стандарта F4, а в дальнейшем — до перспективной модификации F5.

Что предшествовало

После заседания "коалиции желающих" президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предстоящем усилении украинской военной авиации французскими истребителями Rafale. По его словам, первые самолеты этого типа должны поступить в Украину в 2028–2029 годах.

Предполагается закупка 16 многоцелевых истребителей Rafale. Эти самолеты поколения 4+ предназначены для выполнения широкого спектра боевых задач, в частности обеспечения превосходства в воздухе, поражения наземных целей, проведения разведывательных операций и перехвата воздушных объектов. В настоящее время они находятся на вооружении Воздушно-космических сил и Военно-морских сил Франции, а также поставляются в другие страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Польше согласились модернизировать собственные самолеты МиГ-29 для последующей передачи этих истребителей Украине, но при одном условии. А именно — расходы на модернизацию будет нести либо сама Украина, либо совместно с партнерами из "Коалиции желающих".

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