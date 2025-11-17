Украина закажет 100 французских истребителей Rafale: чем особенные и как помогут Силам обороны

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. В рамках визита украинский лидер и его французский коллега Эммануэль Макрон подписали соглашение, которое позволяет нашему государству заказать 100 истребителей Rafale F4 и другие виды оружия.

Среди вооружения, которое сможет приобрести Украина до 2035 года, есть также радары для противовоздушной обороны, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы. А также системы ПВО SAMP-T, которые способны противодействовать российской баллистике.

Ранее президент Украины отмечал, что именно истребители Rafale рассматривались как часть будущего обновленного флота Воздушных сил ВСУ, который должен насчитывать около 250 современных боевых самолетов.

По словам президента, вместе с истребителями F-16 и Gripen, Rafale должны были стать частью новой авиационной системы, которую наше государство планирует сформировать после окончания российско-украинской войны.

Что известно об истребителе Rafale – рассказывает OBOZ.UA.

На что способен Rafale?

Это многоцелевой истребитель 4+ поколения, разработанный компанией Dassault Aviation. Работа над ним началась еще в конце 70-х, когда Запад задумался о создании единого европейского самолета. В целях экономии Франция заключила договор с Германией, Великобританией, Италией и Испанией, однако из-за разногласий Париж вышел из проекта и продолжил работу сам. Итогом этого стало появление исключительно французского истребителя, который совершил свой первый полет в 1986 году.

Всего было изготовлено около 240 самолетов, а стоимость программы составила 50 млрд евро. Сегодня Rafale выпускается в трех основных моделях: C – одноместный наземный, B – двухместный наземный (составляет 60% всего воздушного флота) и M – одноместный палубный.

Согласно планам французских властей, Rafale будет эксплуатироваться до 2070-х годов – частности, благодаря заложенным в него возможностям, позволяющим проводить модернизацию самолета. Дело в том, что Франция создала полностью цифровой самолет, где все системы объединены в одну сеть под управлением компьютеров.

Также в истребитель заложены элементы уменьшения заметности на радарах противника. И хотя Rafale не имеет звания стелс-самолета, он на 70% создан из композитных материалов, а также имеет специально рассчитанную форму фюзеляжа и воздухозаборников, что делает его не таким заметным, как другие самолеты 4+ поколения.

Кроме того, французский истребитель – единственный из всех европейских самолетов, который имеет возможность сверхзвукового полета на 1,4 Маха с боевой нагрузкой без использования форсажа. Это больше свойственно машинам пятого поколения.

Технические характеристики:

– экипаж: 1-2 человека;

– размах крыла: 10,8 м;

– длина самолета: 15,3 м;

– высота самолета: 5,34 м;

– площадь крыла: 46 кв. м;

– максимальный взлетный вес: 24,5 т;

– двигатели: 2 х 5100 кгс;

– максимальная скорость: 1,912 км/ч;

– практическая высота: 15,8 км;

– максимальная боевая нагрузка: 9,5 т.

Что внутри Rafale?

Rafale – полностью цифровой борт. Он оборудован полноценной "дисплей-кабиной" – то есть истребитель лишен каких-либо механических указателей. Внутри установлена широкоугольная голографическая дисплей-система, два плоских цветных многофункциональных экрана, а также центральный коллимированный дисплей.

Часть экранов управляется с помощью сенсорного управления – это сделано для облегчения взаимодействия пилота с компьютером. В Rafale также система голосового управления полетом, позволяющая экипажу выполнять ряд операций через голосовые команды.

Компьютер запрограммирован так, что если пилот во время полета потеряет пространственную ориентацию (это возможно во время маневрирования с большими перегрузками), то произойдет автоматическое выравнивание самолета.

Большой гордостью разработчиков является фронтальная электрооптическая система, разработанная компанией Thales. Она способна обеспечить скрытое наблюдение на большие расстояния, в частности воздушных целей – на 100 км, морских целей – на 60 км. Кроме этого, "Рафаль" оборудован системой RBE2, которая может пассивно отслеживать цели на расстоянии 200 км.

Благодаря тому, что Rafale – это "цифровой борт", любое обновление машины, например, добавление новой крылатой ракеты, проходит в разы легче и быстрее.

Чем вооружен истребитель?

Rafale на 14 узлах подвески может нести до 9,5 тонн вооружения, включая дальнобойные ракеты "воздух-воздух", высокоточные бомбы, а также крылатые и противокорабельные ракеты.

Последние модели самолета оснащены стандартом F3. Это означает, что Rafale способен выполнять миссии в условиях противодействия ПВО. В частности, он оснащен крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow и ракетами класса "воздух-воздух" MICA-IR и MICA-EM, а также противокорабельными ракетами AM39 Exocet.

Также французский истребитель может похвастаться новейшими ракетами класса "воздух-воздух" Meteor, баллистическая дальность которых составляет 250-300 км. Эти снаряды значительно расширяют возможности уничтожения воздушных целей вне визуальной видимости.

Кроме того, "Рафаль" может быть вооружен ядерными ракетами ASMP-A. В дополнение к упомянутому оборудованию Rafale несет 30-мм пулемет револьверного типа GIAT 30 и может быть оборудован целым рядом лазерных бомб и боеприпасов.

Что еще нужно знать о Rafale?

Французская разработка – одна из самых современных на рынке. Однако проблема заключается в том, что все системы этого истребителя производятся во Франции – американские или другие комплектующие, в частности ракеты, на боевую машину поставить нельзя.

То есть Rafale – это самолет, который существует в своей экосистеме, завязанный только на Францию. В противовес, например, Gripen, который построен по открытой архитектуре и может применять если не все, то после "апдейта" точно все возможные варианты вооружения и подвесного оборудования.

Но в то же время это можно назвать и преимуществом, ведь в случае приобретения самолета договариваться нужно только с Парижем. И по этой причине некоторые государства отдают предпочтение Rafale – чтобы не зависеть от других крупных игроков на рынке вооружения вроде США и России.

Французские истребители дороже своего шведского аналога Gripen. Цена одного экземпляра Rafale в базовой комплектации составляет около 85 млн долларов, в улучшенной – до 124 млн. Это же касается и стоимости одного часа полета – у Rafale этот показатель составляет 16,5 тысяч долларов, против 5 тысяч у Gripen.

Но у Парижа есть козырь – готовность передать машины с минимальной задержкой. Это модернизированные самолеты из состава французских ВВС. По сравнению с очередью на некоторые другие самолеты, расписанные на пять и более лет вперед, это преимущество.