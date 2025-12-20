Силы обороны поразили военный корабль РФ в Каспийском море: Генштаб подтвердил

Силы обороны в ночь на 19 декабря поразили российский военный корабль, осуществлявший патрулирование в Каспийском море. Несколько украинских дронов нанесли судну повреждения.

Корабль охранял буровую платформу РФ на нефтегазовом месторождении имени Филановского, по ней также был нанесен удар. Поражение подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Что известно

По данным Генштаба, Россия понесла новые потери на море 19 декабря.

"С целью снижения военно-экономического потенциала противника в ночь на 19 декабря Силы обороны Украины успешно поразили военный корабль РФ проекта 22460 "Охотник". Он осуществлял патрулирование в Каспийском море неподалеку от нефтегазовой добывающей платформы. Несколько украинских дронов попали в этот корабль. Степень повреждений и бортовой номер судна уточняются", – говорится в сообщении.

Пораженный российский корабль относится к современным патрульным кораблям второго ранга, которые сочетают возможности для охраны морской границы, патрулирования и контроля морской обстановки. Они имеют вооружение и оборудование для выполнения широкого спектра задач в прибрежных водах.

Упомянутое судно охраняло российскую буровую платформу на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море. По ней защитники также нанесли удар.

"Объект принадлежит компании "Лукойл". Платформа обеспечивает добычу нефти и газа и задействована в обеспечении вооруженных сил российского агрессора. Дальнейшая способность ее функционирования и масштаб ущерба уточняются", – отметили в Генштабе.

Удары и по военному кораблю, и по буровой платформе государства-агрессора нанесли воины Сил специальных операций, там также подтвердили успешность атаки.

На этом потери россиян в войне против Украины не завершились. Результативными стали удары Сил обороны по оккупантам на захваченном ими Крымском полуострове.

"С целью снижения наступательных возможностей врага, недавно поражена радиолокационная система РСП-6М2 в районе Красносельского, что на временно оккупированной территории украинского Крыма. РСП-6М2 предназначена для регулирования движения воздушных судов, в частности для точного их захода на посадку в условиях плохой видимости. Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала захватчиков и принуждения Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины", – заверили в Генштабе.

Ранее OBOZ .UA писал, что 11 декабря стало известно, что украинские дроны остановили работу нефтедобывающей платформы РФ в Каспийском море. Зафиксировано не менее четырех попаданий.

Уже на следующий день БПЛА повторно ударили по нефтедобывающим платформам РФ. А через два дня стало известно о третьем ударе.

