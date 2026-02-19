Украина получит от Канады мощное противодействие реактивным 'Шахедам' и крылатым ракетам: о чем идет речь

Канада отправит новые партии американских ракет типа AIM для Сил обороны Украины. Это подтвердил министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти, переговоры с которым проводил глава украинского МО Михаил Федоров.

Пресс-служба Минобороны сообщила об этом в четверг, 19 февраля. На сайте нашего оборонного ведомства отмечается, что указанные боеприпасы усилят нашу ПВО. Их могут использовать самолеты F-16 или наземные комплексы NASAMS.

Характеристики ракет типа AIM

Наиболее удобными целями для них являются вражеские:

вертолеты;

реактивные беспилотники;

крылатые ракеты.

"Ракеты серии AIM имеют высокую эффективность благодаря использованию принципа "выпустил-забыл", устойчивости к средствам РЭБ, различным видам наведения, маневренности и постоянной модернизации", – указали в Министерстве обороны.

AIM уже несколько лет стоят на вооружении ВСУ. Разработано около десятка их модификаций, но в Украине активно используются три из них:

AIM-9 Sidewinder

Это самая маленькая из ракет серии AIM, эффективная в ближнем воздушном бою против вертолетов и дронов. Имеет длину 3 м, весит около 90 кг. Боевая часть (осколочно-фугасного действия массой 9 кг) состоит из 200 титановых осколочных стержней.

AIM-9 Sidewinder развивает скорость до 3 тыс. км/ч с дальностью поражения до 35 км. Имеет инфракрасную головку наведения, а подрыв осуществляется неконтактным лазерным или радиочастотным взрывателем.

AIM-120 Аmraam

Эта средняя ракета серии AIM способна эффективно уничтожать крылатые ракеты, реактивные БпЛА, вертолеты и даже самолеты противника. Работать может против воздушных целей за пределами прямой видимости благодаря собственному радару – системе активного радиолокационного наведения. Ракета длиной 3,7 м, вес – около 160 кг.

Развивает скорость до 4,9 тыс. км/ч. Боевая часть весит 20 кг, дальность поражения – до 75 км. Существует модифицированная версия с увеличенным (до 180 км) радиусом действия.

AIM-7 Sparrow

Самая большая ракета из серии AIM. Она ликвидирует вертолеты, самолеты, крылатые ракеты, реактивные дроны типа "Шахед-234" или "Герань-3". Длина 3,7 метра, вес – 230 кг. Оснащена боевой частью массой 39 кг, осколочно-фугасного действия.

AIM-7 Sparrow разгоняется до 4,9 тыс. км/ч. Дальность поражения – до 70 км. Оснащена полуактивной радиолокационной системой наведения на цель.

