Украина поможет россиянам, желающим уехать из РФ и бороться с режимом Путина

Украинский государственный проект "Хочу жить", помогающий россиянам, отправленным на войну в Украине, безопасно сдаться в плен, объявил о расширении своей деятельности. Теперь он также будет принимать заявки от россиян, которые хотят уехать из своей страны или готовы присоединиться к борьбе с режимом диктатора Владимира Путина.

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Об этом говорится в официальном заявлении проекта "Хочу жить", действующем при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки. В сообщении указывается, что был обновлен чат-бот, который теперь получит новые функции.

"Мы добавили диалоговые ветви для тех, кто стремится покинуть РФ, и тех, кто хочет помогать Украине разными способами", – говорится в заявлении.

Также появилась возможность для российских солдат сдаться в плен, подав заявление через своих родственников в РФ.

В проекте рассказали, что получают огромное количество обращений не только от военных РФ и их родных, но и от родственников военнопленных, пропавших без вести и погибших солдат-оккупантов.

"К нам обращаются россияне, преследуемые за антивоенную позицию и ищущие пути выезда из России; добровольцы, желающие присоединиться к вооруженной борьбе против путинского режима в составе подразделений Легион "Свобода России", РДК, Сибирский батальон или рота "Башкорт", – сообщили в "Хочу жить".

Бот для связи остался доступен по оригинальной ссылке: t.me/spasisebyabot. Всем, кто обратится к проекту, гарантирована конфиденциальность личных данных.

Украинский проект "Хочу жить" был запущен в сентябре 2022 года. Сначала это был контакт-центр для россиян, желавших сдаться в плен, но в конечном итоге деятельность проекта была расширена и он превратился в информационный хаб для граждан РФ.

С тех пор к нему обратилось более 40 тысяч россиян. Украинские специалисты также обеспечили безопасную эвакуацию из зоны боевых действий более 350 военнослужащих ВС РФ, пожелавших сдаться в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее проект "Хочу жить" опубликовал обращение к солдатам КНДР, которых отправили на войну в Украине, призвав сдаваться ВСУ.

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