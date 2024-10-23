'Вы не должны бессмысленно умирать на чужой земле': солдат КНДР призвали сдаваться ВСУ и показали условия в лагере для пленных

Украинский проект "Хочу жить", помогающий российским солдатам сдаваться в плен, обратился в военные Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые были отправлены в поддержку России в войне против Украины. Их призывают не повторять бессмысленную судьбу русских оккупантов и не умирать на чужой земле.

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Солдатам КНДР рекомендуют сдаться в плен, обещая гуманные условия содержания. Об этом сообщает Telegram-канал проекта "Хочу жить".

В обращении отмечается, что бойцы КНДР не должны погибнуть в чужой войне, защищая интересы путинского режима. Солдатам предложили сдаться, подчеркивая, что это даст им шанс сохранить жизнь.

"Обращаемся к бойцам Корейской народной армии, которых отправили помогать путинскому режиму. Вы не должны бессмысленно умирать на чужой земле. Не нужно повторять судьбу сотен тысяч российских солдат, которые уже никогда не вернутся домой. Сдавайтесь в плен! Украина приютит вас, накормит и обогреет", – отмечает проект.

Проект "Хочу жить" также отмечает, что сдаваемые в плен солдаты получат защиту, еду, медицинскую помощь и достойное отношение в соответствии с международными нормами.

Там напомнили, что многие сдавшиеся в плен российские военные сейчас находятся в комфортных условиях. Им предоставляется трехразовое горячее питание, медицинское обслуживание и подобающее жилье. Украина придерживается международных стандартов обращения с военнопленными, и это же будет предложено солдатам КНДР.

"Неважно, сколько солдат отправит Пхеньян на помощь России, неважно, на какое направление – украинские лагеря для военнопленных готовы принять солдат любой национальности, вероисповедания и идеологических взглядов", – добавили в проекте "Хочу жить".

Военнослужащие, которые решат сдаться, могут воспользоваться несколькими каналами связи для контакта с проектом. Для этого доступны Telegram-бот и несколько телефонных номеров, через которые можно получить инструкции по сдаче в плен.

Контакты для связи:

Через Telegram-бот по ссылке

Телефоны: +38 044 350 89 17, +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88

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