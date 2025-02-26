'Украина потеряла сына': погиб командир отделения зенитного ракетного взвода из Черноморска. Фото

Украинский защитник из Черноморска Одесской области Дмитрий Коколадзе "Грузин" погиб во время выполнения боевого задания. Герой защищал небо над Херсонщиной.

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О потере сообщили в 246-м отдельном батальоне Вооруженных сил Украины и городском совете Черноморска. Воин пал 21 февраля 2025 года в районе села Новотягинка под Херсоном.

Дмитрий Коколадзе был 1989 года рождения.

Служил командиром отделения зенитного ракетного взвода роты огневой поддержки батальона береговой обороны.

"Я не могу в это поверить. Он был на защите нашего неба в Херсоне, и он ушел с оружием в руках, как настоящий герой. Почтите его память. Герои умирают за нас", – написала в Facebook защитница Руна Эйваз.

В 246-м батальоне ВСУ рассказали, что Дмитрий прошел три года войны, участвовал в сверхсложных операциях и всегда был рядом с побратимами.

"Дмитрий возвращается на щите. Храбрый воин, настоящий Казак! Три года войны, много сверхсложных операций. Ежедневный риск жизнью. Всегда рядом с побратимами. Украина потеряла настоящего своего Сына. Мы обязательно отомстим!" – говорится в сообщении подразделения.

В горсовете информировали, что Дмитрий Коколадзе пал в ходе участия в боевых действиях и обеспечении осуществления мер по национальной безопасности и обороне, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего Героя. Слава украинскому воину, защищавшему родную землю и каждого из нас! Герои не умирают!" – говорится в сообщении.

Время и место прощания с Дмитрием Коколадзе будут сообщены позже.

Как писал OBOZ.UA, на фронте погиб воин из Ровно Николай Механюк. До войны Герой был автомехаником, а в начале масштабного вторжения присоединился к добровольческому формированию территориальной громады.

На Донетчине в районе села Улаклы погиб Роман Шелепетень со Львовщины. Защитник 1992 года рождения проживал в селе Розвадов Стрыйского района.

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