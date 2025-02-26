'Был мастером своего дела': на Запорожском направлении погиб механик из Ривне. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Ривне Николай Механюк. Автомеханик по специальности, он в начале полномасштабного вторжения присоединился к добровольческому формированию территориальной громады, а с апреля 2023 года стал в ряды Вооруженных сил Украины.

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Свой последний бой Николай Механюк принял 3 августа 2024 года на Запорожье, в родном городе с ним прощаются 26 февраля 2025-го. Трагическое известие сообщил секретарь Ровенского городского совета Виктор Шакирзян.

"Ровно простится с Героем Украины – Николаем Механюком... Прощание с Героем состоится в среду, 26 февраля, в 10:00 на площади Независимости в Ривне. Заупокойная служба состоится в Свято-Покровском соборе. Похоронят Героя на кладбище "Новое", – говорится в сообщении.

Чиновник рассказал, что Николай Механюк родился 29 ноября 1983 года в городе Ровно. Сразу после окончания школы пошел работать. Был механиком, занимался ремонтом автомобилей.

"Он был мастером своего дела и надежным помощником для многих людей", – отметил Шаркизян.

В начале полномасштабного вторжения Николай Механюк вместе с другими мужчинами города Ривне объединились в добровольное формирование территориальной громады, чтобы защитить важные объекты города.

А в апреле 2023 года он по мобилизации стал в ряды Вооруженных сил Украины.

"Он был очень хорошим человеком, всегда готов помочь друзьям и близким. Николай не мог стоять в стороне, когда страна нуждалась в защите. Он был настоящим другом и надежной опорой для своей семьи", — рассказала жена воина Елена.

Свой последний бой Николай Механюк принял 3 августа 2024 года на Запорожском направлении. Ему навеки останется 41 год.

У Николая остались отец, три сестры, жена, малолетняя дочь и падчерица, которую он, говорит Шакирзян, воспитывал как родную.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб майор Полтавщины, награжденный орденом Богдана Хмельницкого. 46-летний майор Александр Коваленко руководил подразделением в боях за Авдеевку, воевал на других направлениях фронта.

Также сообщалось, что в Покровском направлении погиб солдат Стас Алексеевец. Ему было всего 27 лет.

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