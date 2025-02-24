Отдал свою жизнь, выполняя долг перед Родиной: на Покровском направлении погиб солдат Стас Алексеевец. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на войне, которую развязал кровавый диктатор Владимир Путин. 7 января 2025 отдал свою жизнь, выполняя обязанность перед Родиной, Стас Алексеевец.

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Об этом сообщили в Донецкой поселковой территориальной общине (Харьковская область). Военный погиб на Покровском направлении вблизи населенного пункта Песчаное.

"Снова печальная весть для нашей общины… С большой болью сообщаем, что 7 января 2025 года, защищая родную землю вблизи н.п. Песчаное, погиб солдат Алексеевец Стас Викторович", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина родился в Херсонской области, но последние несколько лет проживал в поселке Пятигорское Изюмского района. Ему было всего 27 лет.

"Он отдал свою жизнь, выполняя свой долг перед Родиной, до последнего отстаивая нашу свободу и независимость. Его мужество стало настоящим примером того, что значит быть Героем. Искренние соболезнования родным и близким… Вечная память Герою!" – резюмировали печальное известие в общине.

Накануне, 23 февраля, стало известно о том, что в Донецкой области погиб военный Боршуляк Николай Борисович 1982 года рождения. Он был родом из Волыни.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 февраля в Виннице попрощались с защитником Аркадием Кушниром, погибшим 17 мая 2024 года во время выполнения боевого задания на Харьковщине. Герою было 48 лет, у него остались жена и четверо детей.

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