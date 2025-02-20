Без отца осталось четверо детей: в Виннице попрощались с воином, погибшим в боях на Харьковщине. Фото

В четверг, 20 февраля, в Виннице прощаются с военнослужащим Аркадием Кушниром, отдавшим свою жизнь в боях за Украину. Герой погиб 17 мая 2024 во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

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Об этом сообщает "Суспильне". Без отца осталось четверо детей.

Аркадий Кушнир добровольно присоединился к рядам Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения страны-агрессорки России. Родился мужчина 13 февраля 1976 года в поселке Шостаковка Шаргородского района. После школы овладел профессией мастера сельского строительства в Шаргородском ПТУ №23.

Отслужив в армии, стал спасателем и работал в пожарно-спасательной части. Потом более 20 лет своей жизни посвятил работе в Винницком троллейбусном депо, где ездил за рулем троллейбуса.

По словам жены Елены, Аркадий мечтал стать водителем троллейбуса.

"Он настойчиво шел к этой цели: начал с профессионально-технического училища №4, работал кондуктором, чтобы понять работу изнутри. И только набравшись опыта, сел за руль", – рассказала она.

Военный Аркадий Кушнир воспитывал четырех детей – дочь и троих сыновей, младшему сейчас пять лет. Муж был заботливым отцом и любящим мужчиной.

"Ради нас и будущего Украины он был готов на все и доказывал это не словами, а поступками", – рассказала супруга погибшего.

Героя похоронят на Аллее Славы Сабаровского кладбища. Ему было 48 лет.

Напомним, в боях на Бахмутском направлении фронта погиб молодой военный ВСУ Иван Кузя из Хмельницкой области. С весны 2023-го защитник считался пропавшим без вести. Герой был родом из Каменец-Подольского района, проживал в селе Шатава.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля стало известно, что на фронте погиб военнослужащий Петр Фижик из Тернопольской области. Герой отдал свою жизнь при выполнении боевого задания на Лиманском направлении. Мужчине навеки осталось 28 лет.

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