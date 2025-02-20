Ему навсегда будет 25: в боях возле Бахмута погиб защитник с Хмельнитчины. Фото

В боях на Бахмутском направлении фронта погиб молодой военнослужащий ВСУ Иван Кузя из Тернопольской области. С весны 2023-го мужественный воин считался пропавшим без вести.

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Защитнику навеки осталось 25 лет. Официально о потере сообщил Маковский сельский совет.

Кузя Иван Иванович, 03.10.1997 года, был родом из Каменец-Подольского района, проживал в селе Шатава.

О мирной жизни односельчанина и о его боевом пути в громаде пока не рассказали.

Известно, что 25-летний воин погиб 13 мая 2023 года вблизи Бахмута на Донетчине. До сих пор он считался пропавшим без вести.

"Искренние соболезнования по поводу горькой потери родным, друзьям и близким. Склоняем головы в глубокой скорби... Светлая память и низкий поклон воину!" – отметили в сельсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российских оккупантов в Покровском районе Донетчины погиб 25-летний воин Павел Евчин из Тернопольской области. Защитник почти три месяца считался пропавшим без вести.

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