В Донецкой области погиб Герой из Волыни Николай Боршуляк. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на войне, которую развязал кровавый диктатор. 15 февраля 2025 года в Донецкой области погиб военный из Волыни Боршуляк Николай Борисович 1982 года рождения.

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Об этом сообщили в Вишневской громаде (Волынская область, Ковельский район). Мужчина был выходцем из села Радехов. Его похоронят 25 февраля.

"Николай Боршуляк проходил военную службу в должности командира 3 егерского отделения 2 егерского взвода 5 егерской роты 2 егерского батальона с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины", – говорится в сообщении громады.

Отмечается, что мужчина был отдан военной присяге на верность украинскому народу. Он погиб во время выполнения боевой задачи, в результате минно-взрывной травмы, несовместимой с жизнью в районе населенного пункта Новоукраинка Покровского района Донецкой области.

В общине выразили искренние соболезнования матери, жене, детям, всей семье, друзьям и собратьям павшего.

"Чин захоронения воина состоится в Ковеле. Из села Радехов в город будет организован подвоз автобусом", – говорится в сообщении.

О времени, месте похорон и времени отправления автобуса будет сообщено позже.

"Вечная память и наше пожизненное уважение защитнику Украины", – резюмировали в громаде печальное известие.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 февраля в Виннице попрощались с защитником Аркадием Кушниром, погибшим 17 мая 2024 года во время выполнения боевого задания на Харьковщине. Герою было 48 лет, у него остались жена и четверо детей.

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