Украина потеряла сына: в Донецкой области погиб снайпер с Тернопольщины Николай Ткачук. Фото

В бою с российскими оккупантами 15 апреля пал снайпер Государственной пограничной службы Николай Ткачук. Уроженец Тернопольщины погиб в районе Бахмута Донецкой области менее чем за две недели до своего дня рождения: 28 апреля ему должно было исполниться 52 года.

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Воин, отдавший жизнь за Украину, имел не только огромное сердце, но и золотые руки, веселый нрав и поразительный голос. О трагическом известии рассказали в Кременецкой районной государственной администрации.

"Кременетчина потеряла еще одного защитника – главного сержанта Ткачука Николая Ивановича, 28 апреля 1971 года, жителя села Передмирка Борсуковской территориальной громады. Инспектор пограничной службы 2 категории – снайпер 4-го отделения инспекторов пограничной службы 2-й пограничной заставы отделения пограничной службы Украины воинской части А**** погиб 15 апреля 2023 года, получив несовместимые с жизнью ранения в Донецкой области", – говорится в сообщении.

В Борсуковской тергромаде, на малой родине Героя, рассказали, что Ткачук "был хорошим мастером по дереву, музыкантом".

"К сожалению, в пасхальные дни враг оборвал его последнюю жизненную мелодию. Вдовой осталась жена Татьяна, без мудрого родительского совета сыновья Иван и Игорь. Вечная память Герою!" – отметили земляки павшего воина.

Родные и знакомые вспоминают: защитник был добрым и искренним человеком.

"Мы запомним тебя шутником, Микосей, энергичным оптимистом, голосистым, неутомимым и трудолюбивым, целеустремленным, хорошим хозяином, мастером своего дела, трепетно любящим свою семью. Да не угаснет слава о тебе вовеки! Царства Небесного и покоя души. Близким сил выдержать тяжелую боль потери", – написала в Facebook Наталья Пасечник.

О времени и месте прощания с воином местные власти пообещали известить дополнительно.

Напомним, на днях в Кировоградской области простились с защитником "Азовстали" Богданом Хомовским, который погиб во время теракта в Еленовке. Защитник Мариуполя был похоронен после установления результатов экспертизы ДНК 18 апреля.

Также стало известно, что в боях за Украину погиб выпускник харьковского вуза, активист "Строим Украину Вместе" Михаил Алексеенко. С начала полномасштабной войны он отправился защищать страну от врага, воевал в составе львовской 125-й отдельной бригады территориальной обороны. Юноша родом из Славянска, создавший проект реукраинизации Донбасса, пал в бою, защищая свой родной край.